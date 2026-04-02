03 April 2026, 05.02 WIB

7 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki oleh Orang yang Lebih Suka Belanja Sendirian, Apa Saja?

Ilustrasi- Orang yang suka belanja sendirian

JawaPos.com - Berbelanja kerap dianggap lebih seru jika dilakukan bersama teman atau keluarga. Namun, ada juga orang yang lebih nyaman berbelanja sendirian.

Kebiasaan ini ternyata bukan sekadar soal preferensi, tetapi juga mencerminkan ciri kepribadian tertentu yang unik dan menarik menurut psikologi.

Melansir Geediting, berikut tujuh ciri kepribadian tersembunyi dari orang yang lebih suka berbelanja sendiri, sekaligus makna kebiasaan ini bagi cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

1. Menghargai Kemandirian Pribadi

Orang yang suka berbelanja sendiri sangat menghargai kemandirian. Mereka merasa lebih bebas untuk mengambil keputusan sendiri tanpa terganggu pendapat orang lain.

Kemandirian ini bukan hanya soal berbelanja, tetapi juga tercermin dalam banyak aspek hidup mereka, seperti cara mengatur waktu dan menyelesaikan masalah secara mandiri.

2. Memiliki Fokus Tenang dan Konsentrasi yang Baik

Berbelanja sendiri memberi kesempatan untuk tetap fokus pada tujuan. Mereka tidak mudah terdistraksi oleh obrolan atau kebisingan sekitar, sehingga mampu memperhatikan detail produk dengan lebih baik.

Sikap ini menunjukkan kemampuan menjaga ketenangan dan konsentrasi, yang sangat berguna dalam berbagai situasi.

3. Menganggap Waktu Sendiri Sebagai Bentuk Perawatan Diri

Waktu sendiri bukan berarti kesepian bagi mereka, melainkan kesempatan untuk merawat diri secara mental dan emosional.

Berbelanja sendiri menjadi momen untuk recharge, mengurangi stres, dan menikmati waktu berkualitas tanpa tekanan sosial. Ini adalah bentuk self-care yang penting untuk kesehatan mental.

4. Lebih Suka Menentukan Ritme Sendiri

Orang yang berbelanja sendirian tidak terburu-buru. Mereka menentukan ritme sendiri, memilih produk dengan tenang, dan tidak merasa perlu menyesuaikan kecepatan dengan orang lain. Ini membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih menyenangkan dan memuaskan.

