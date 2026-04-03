9 Ciri Kebiasaan Orang yang Punya Kekuatan Emosional yang Sulit Tergoyahkan

Kesadaran Emosional Ini Bisa Membuat Anda Akhirnya Memahami Diri Sendiri dengan Lebih Jujur (Lany-Jade Mondou/Pexels)

JawaPos.Com - Tekanan hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Tantangan datang silih berganti, mulai dari masalah pekerjaan, hubungan, hingga pergulatan batin yang sering kali tidak terlihat oleh orang lain.

Dalam situasi seperti itu, terlihat jelas perbedaan antara mereka yang mudah goyah dan mereka yang tetap berdiri tenang.

Kekuatan emosional bukan berarti tidak pernah merasa sedih, marah, atau kecewa.

Justru sebaliknya, kekuatan itu tercermin dari kemampuan seseorang dalam mengelola perasaan tersebut tanpa kehilangan kendali diri.

Orang dengan ketahanan emosional yang kuat tidak hidup tanpa masalah, tetapi mereka tahu bagaimana meresponsnya dengan bijak.

Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten menjadi fondasi dari kekuatan ini.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan ciri yang sering terlihat pada orang yang memiliki kekuatan emosional yang sulit tergoyahkan.

1. Mampu Mengakui Perasaan Tanpa Dikuasai Olehnya

Orang dengan kekuatan emosional tinggi tidak menolak perasaan yang muncul. Ketika merasa sedih atau marah, mereka mengakuinya sebagai bagian dari pengalaman manusia.

Namun, mereka tidak membiarkan emosi tersebut mengambil alih keputusan. Mereka memahami bahwa perasaan bersifat sementara, sehingga tidak perlu bereaksi secara berlebihan.

Kesadaran ini membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit.

2. Tidak Mudah Terpancing oleh Perkataan Orang Lain

Komentar negatif, kritik, atau bahkan sindiran tidak langsung menggoyahkan mereka.