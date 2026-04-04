10 Ciri Kecerdasaan Emosional Ini Dimiliki oleh Pria yang Menangis saat Menonton Film, Penasaran?

1. Mereka sangat mudah merasakan emosi orang lain

Pria yang menangis saat menonton film biasanya memiliki empati yang tinggi. Mereka tidak hanya memahami kesedihan atau kebahagiaan karakter dalam cerita, tetapi benar-benar ikut merasakannya.

Mereka memiliki kemampuan untuk “masuk” ke dalam pengalaman emosional orang lain, bahkan yang fiktif sekalipun.

2. Mereka nyaman dengan kerentanan

Menangis berarti membuka diri dan menunjukkan sisi rentan yang selama ini sering dianggap tidak “maskulin”.

Pria yang nyaman menangis di depan umum adalah mereka yang tidak takut terlihat rapuh. Justru dari sinilah muncul keberanian sejati, mereka mampu menerima diri sepenuhnya.

3. Mereka tidak menekan emosi, melainkan membiarkannya mengalir

Alih-alih menahan perasaan, mereka membiarkan emosi mengalir secara alami. Ini adalah bentuk regulasi emosi yang sehat.

Dengan menangis, mereka melepaskan tekanan dalam diri dan memberi ruang bagi pikiran untuk kembali tenang.

4. Mereka menolak skrip “pria harus selalu kuat”