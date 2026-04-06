Situationship Dalam Percintaan? 3 Alasan Seseorang Menjalin Hubungan yang Gantung dan Dampaknya Terhadap Mental Anda

ilustrasi typewriter dengan teks situationship./Pexels.
JawaPos.com – Pernahkah kalian berada di suatu hubungan yang dekat dan romantis tapi di waktu lain layaknya teman biasa? Nah, hubungan itu dinamakan dengan situationship.
Hubungan ini umumnya tidak memiliki label hubungan romantis pada umumnya.
Berasal dari gabungan kata situasi (situation) dan hubungan (relationship), hubungan ini bergantung pada kondisi dan kenyamanan dari kedua belah pihak.
Karena mengedepankan kenyamanan, hubungan situationship tidak memiliki komitmen dan masa depan yang jelas.
Dilansir dari Pyschology Today, hubungan yang tidak memiliki kejelasan seperti ini memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan mental seseorang.
Apa saja alasan dan dampaknya? Mari simak beberapa fakta berikut ini agar Anda dapat menghindari situationship.
1. Ketakutan Terhadap Komitmen
Ada beberapa hal yang mendasari situationship. Faktor pertama adalah rasa takut akan menjalani hubungan berkomitmen.
Tubuh memiliki mekanisme pertahanan berupa rasa takut yang disebabkan oleh kejadian yang buruk atau bahkan trauma.
Hubungan romantis yang berakhir buruk dan sangat menyakiti seseorang dapat membentuk mekanisme pertahanan seperti ini.
