Orang yang Merahasiakan 8 Hal Ini Memiliki Kekuatan Mental Lebih Besar Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang serba terbuka seperti sekarang, banyak orang merasa perlu membagikan hampir setiap aspek kehidupannya—baik di media sosial maupun dalam percakapan sehari-hari.

Namun, menurut psikologi, justru ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk tidak mengungkapkan semuanya.

Orang dengan kekuatan mental yang tinggi cenderung selektif dalam berbagi. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diketahui orang lain.

Menyimpan beberapa hal bukan berarti tertutup atau tidak jujur, melainkan bentuk kendali diri, kedewasaan emosional, dan kecerdasan psikologis.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/4), terdapat 8 hal yang sering dirahasiakan oleh orang-orang dengan mental kuat:

1. Rencana Besar Mereka

Orang yang kuat secara mental jarang mengumbar rencana besar mereka sebelum benar-benar terwujud.

Secara psikologis, membicarakan rencana terlalu dini bisa memberi “kepuasan semu” yang justru mengurangi motivasi untuk bertindak. Selain itu, mereka juga menghindari gangguan, kritik, atau energi negatif dari orang lain.

Mereka lebih memilih bekerja dalam diam dan membiarkan hasil yang berbicara.