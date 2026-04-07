Orang yang Memelihara Bunga Segar di Rumah Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memelihara bunga segar di rumah bukan sekadar soal estetika atau dekorasi. Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam—yakni karakter, emosi, dan cara mereka memandang kehidupan.
Dalam perspektif psikologi, pilihan kecil seperti merawat bunga segar bisa menjadi indikator kepribadian seseorang.
1. Sensitif terhadap Keindahan (Aesthetic Sensitivity)
Orang yang menyukai bunga segar biasanya memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap keindahan. Mereka mudah tergerak oleh hal-hal visual yang harmonis, seperti warna, bentuk, dan komposisi.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan trait openness to experience, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman baru dan apresiasi terhadap seni serta keindahan. Mereka cenderung menikmati detail kecil yang sering diabaikan orang lain.
2. Memiliki Kecerdasan Emosional yang Baik
Merawat bunga membutuhkan perhatian dan empati—dua hal yang erat kaitannya dengan kecerdasan emosional. Orang yang terbiasa merawat tanaman hidup biasanya lebih peka terhadap perasaan, baik milik sendiri maupun orang lain.
Mereka cenderung:
Lebih sabar
Lebih pengertian
Lebih mampu mengelola emosi
Kebiasaan sederhana seperti mengganti air bunga atau memastikan bunga tetap segar mencerminkan kemampuan merawat dan perhatian terhadap “kehidupan”.
3. Menyukai Ketertiban dan Ketenangan
Bunga segar sering diasosiasikan dengan suasana yang tenang dan tertata. Orang yang menyukainya biasanya juga menghargai lingkungan yang rapi dan nyaman.
Secara psikologis, ini berkaitan dengan trait conscientiousness, yaitu kecenderungan untuk:
Terorganisir
Bertanggung jawab
Menjaga keteraturan
Rumah dengan bunga segar sering kali menjadi refleksi dari pikiran yang juga ingin tertata dan damai.
4. Memiliki Sifat Nurturing (Suka Merawat)
Merawat bunga adalah bentuk kecil dari perilaku nurturing—yakni dorongan untuk merawat dan menjaga sesuatu agar tetap hidup dan berkembang.
Orang dengan sifat ini biasanya:
Hangat
Penuh kasih
Peduli terhadap orang lain
Tidak heran jika mereka juga sering menjadi sosok yang suportif dalam hubungan sosial, baik sebagai teman, pasangan, maupun anggota keluarga.
5. Lebih Mindful dan Hidup di Saat Ini
Bunga segar memiliki umur yang terbatas. Untuk menjaganya tetap indah, seseorang perlu hadir secara penuh dalam momen—memperhatikan perubahan kecil setiap hari.
Ini melatih mindfulness, yaitu kemampuan untuk:
Fokus pada saat ini
Mengurangi stres
Menikmati hal-hal sederhana
Orang yang rutin berinteraksi dengan bunga cenderung lebih menghargai momen kecil dalam kehidupan sehari-hari.
6. Optimis dan Menghargai Kehidupan
Bunga sering menjadi simbol harapan, kehidupan, dan pertumbuhan. Orang yang memilih menghadirkan bunga segar di rumah biasanya memiliki pandangan hidup yang lebih positif.
Mereka cenderung:
Melihat sisi baik dari situasi
Percaya pada proses pertumbuhan
Tidak mudah menyerah
Dalam psikologi positif, simbol-simbol seperti bunga dapat memperkuat emosi bahagia dan rasa syukur.
7. Kreatif dan Ekspresif
Menata bunga bukan hanya aktivitas rutin, tetapi juga bentuk ekspresi diri. Mulai dari memilih warna hingga menentukan tempat meletakkannya, semua melibatkan kreativitas.
Orang yang menyukai bunga segar biasanya:
Memiliki imajinasi yang aktif
Suka bereksperimen dengan gaya
Menikmati proses menciptakan sesuatu yang indah
Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menghargai keindahan, tetapi juga ingin menciptakannya.
Penutup
Kebiasaan sederhana seperti memelihara bunga segar ternyata menyimpan makna psikologis yang cukup dalam. Dari kepekaan emosional hingga kreativitas, semua tercermin dalam cara seseorang memperlakukan hal-hal kecil di sekitarnya.
Jadi, jika kamu termasuk orang yang suka menghias rumah dengan bunga segar, kemungkinan besar kamu memiliki kombinasi sifat yang hangat, mindful, dan penuh apresiasi terhadap kehidupan.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik