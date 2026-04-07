Melakukan 7 Hal Ini Saat Terjadi Perselisihan? Anda Lebih Dewasa Secara Emosional daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Perselisihan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Entah itu dengan pasangan, teman, keluarga, atau rekan kerja, konflik akan selalu muncul dalam berbagai bentuk. Namun, yang membedakan seseorang bukanlah apakah ia pernah mengalami konflik, melainkan bagaimana ia meresponsnya.



Dalam psikologi, kedewasaan emosional bukan berarti tidak pernah marah atau tersinggung, melainkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan bijak, memahami perspektif orang lain, dan tetap bertindak secara konstruktif di tengah ketegangan.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/4), jika Anda melakukan tujuh hal berikut saat menghadapi perselisihan, besar kemungkinan Anda memiliki tingkat kedewasaan emosional yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang.



1. Anda Tidak Bereaksi Secara Impulsif



Saat konflik terjadi, reaksi pertama sering kali muncul dari emosi mentah—marah, tersinggung, atau defensif. Namun, orang yang matang secara emosional mampu menahan dorongan untuk langsung bereaksi.



Alih-alih membalas dengan nada tinggi atau kata-kata tajam, Anda memberi jeda. Anda berpikir sebelum berbicara. Anda menyadari bahwa respons impulsif sering kali memperburuk keadaan, bukan menyelesaikannya.



Kemampuan untuk “menekan tombol pause” ini adalah tanda kontrol diri yang kuat—salah satu pilar utama kecerdasan emosional.



2. Anda Mau Mendengarkan, Bukan Hanya Menunggu Giliran Bicara



Banyak orang menganggap mereka mendengarkan, padahal sebenarnya mereka hanya menunggu kesempatan untuk membalas. Kedewasaan emosional terlihat dari kemampuan untuk benar-benar mendengar—tanpa memotong, tanpa langsung menghakimi.



Anda mencoba memahami, bukan sekadar menjawab. Anda mendengarkan tidak hanya kata-kata, tetapi juga emosi di baliknya. Ini menunjukkan empati, yaitu kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain.



Dan sering kali, hanya dengan merasa didengar, konflik sudah setengah terselesaikan.



3. Anda Tidak Selalu Harus Menang



Dalam banyak konflik, orang terjebak dalam pola “siapa yang benar, siapa yang salah.” Namun, orang yang dewasa secara emosional memahami bahwa hubungan lebih penting daripada kemenangan ego.



Anda tidak merasa harus selalu membuktikan diri benar. Anda bersedia mengakui bahwa mungkin Anda juga memiliki bagian dalam masalah tersebut. Bahkan jika Anda benar, Anda tidak merasa perlu “menghancurkan” pihak lain untuk membuktikannya.



Karena bagi Anda, tujuan utama adalah solusi, bukan kemenangan.



4. Anda Mampu Mengelola Emosi, Bukan Menekannya



Kedewasaan emosional bukan berarti Anda tidak merasakan emosi negatif. Justru sebaliknya—Anda merasakannya dengan penuh kesadaran, tetapi tidak membiarkannya mengendalikan tindakan Anda.



Anda bisa mengatakan, “Saya sedang marah, jadi saya butuh waktu sebentar,” tanpa meledak atau menyakiti orang lain. Anda mengenali emosi Anda, memberi ruang, dan mengelolanya dengan sehat.



Ini berbeda dengan menekan emosi, yang justru bisa meledak di kemudian hari.



5. Anda Bertanggung Jawab atas Perasaan dan Tindakan Anda



Orang yang kurang matang secara emosional cenderung menyalahkan: “Kamu bikin aku marah,” atau “Ini semua salah kamu.” Sebaliknya, Anda memahami bahwa perasaan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri.



Anda menggunakan bahasa yang lebih sehat, seperti:

“Saya merasa terluka ketika itu terjadi,” bukan “Kamu selalu menyakiti saya.”



Dengan mengambil tanggung jawab, Anda membuka ruang untuk komunikasi yang lebih jujur dan tidak defensif.



6. Anda Mencari Solusi, Bukan Memperpanjang Konflik



Alih-alih mengungkit masa lalu atau memperbesar masalah, Anda fokus pada penyelesaian. Anda bertanya, “Apa yang bisa kita lakukan agar ini tidak terjadi lagi?” daripada terus memutar ulang kesalahan yang sama.



Orang yang matang secara emosional tidak menikmati drama. Mereka lebih tertarik pada perbaikan dan pertumbuhan.



Anda juga fleksibel—bersedia berkompromi tanpa merasa kalah.



7. Anda Mampu Memaafkan (Tanpa Harus Melupakan)



Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri Anda dari beban emosional yang tidak perlu.



Anda memahami bahwa menyimpan dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Anda memilih untuk melepaskan, belajar dari pengalaman, dan melanjutkan hidup dengan lebih ringan.



Namun, kedewasaan juga berarti Anda tetap menetapkan batasan. Anda bisa memaafkan tanpa harus terus membiarkan perilaku yang sama terjadi.



Penutup



Kedewasaan emosional bukan sesuatu yang datang secara instan. Ia adalah hasil dari refleksi diri, pengalaman, dan kemauan untuk terus belajar.



Jika Anda mengenali diri Anda dalam beberapa (atau bahkan semua) poin di atas, itu bukan berarti Anda “sempurna,” tetapi Anda sedang berada di jalur yang sangat baik. Di dunia yang sering dipenuhi reaksi cepat dan emosi yang meledak-ledak, kemampuan untuk tetap tenang, empatik, dan bijaksana adalah kualitas yang sangat langka—dan sangat berharga.