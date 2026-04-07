Orang yang Tidak Bisa Mengatasi Kesendirian Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak bisa mengatasi kesendirian.
JawaPos.com - Kesendirian adalah pengalaman manusia yang universal. Namun, tidak semua orang mampu menghadapinya dengan sehat.
Dalam dunia Psikologi, kemampuan untuk merasa nyaman saat sendiri justru dianggap sebagai tanda kematangan emosional.
Sebaliknya, ketidakmampuan menghadapi kesendirian sering kali memunculkan pola perilaku tertentu yang bisa berdampak negatif pada kehidupan seseorang.
Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (5/4), terdapat sembilan perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang tidak bisa mengatasi kesendirian:
1. Terlalu Bergantung pada Orang Lain
Orang yang tidak tahan sendiri cenderung menggantungkan kebahagiaan mereka pada orang lain. Mereka merasa harus selalu memiliki teman, pasangan, atau bahkan sekadar seseorang untuk diajak bicara.
Ketergantungan ini bisa membuat hubungan menjadi tidak sehat karena didasari oleh kebutuhan emosional, bukan keinginan yang seimbang.
2. Takut Kehilangan Hubungan, Sekalipun Tidak Sehat
Dalam Attachment Theory, individu dengan pola keterikatan tidak aman sering mempertahankan hubungan yang sebenarnya merugikan.
Mereka lebih memilih berada dalam hubungan yang tidak bahagia daripada harus menghadapi kesendirian.
3. Selalu Mencari Distraksi
Orang seperti ini sulit duduk diam tanpa melakukan apa pun. Mereka terus mencari hiburan—media sosial, streaming, atau aktivitas lain—untuk menghindari rasa sepi.
Kesunyian bagi mereka terasa menakutkan, sehingga harus segera “ditutup” dengan aktivitas.
4. Merasa Tidak Nyaman dengan Diri Sendiri
Ketika sendiri, pikiran dan perasaan muncul tanpa gangguan. Bagi sebagian orang, ini justru membuat mereka tidak nyaman.
Ketidakmampuan menerima diri sendiri sering menjadi akar dari ketakutan terhadap kesendirian.
5. Overthinking Saat Sendiri
Alih-alih menemukan ketenangan, mereka justru terjebak dalam pikiran berlebihan. Hal ini sering berkaitan dengan Rumination, yaitu kecenderungan memikirkan masalah secara terus-menerus tanpa solusi.
Akibatnya, kesendirian terasa semakin berat.
6. Terlalu Cepat Masuk ke Hubungan Baru
Setelah putus atau kehilangan seseorang, mereka segera mencari pengganti. Bukan karena siap, tetapi karena takut merasa sendiri.
Perilaku ini sering disebut sebagai “rebound relationship” dalam psikologi hubungan.
7. Sulit Mengambil Keputusan Sendiri
Orang yang tidak nyaman sendiri sering membutuhkan validasi dari orang lain untuk mengambil keputusan, bahkan untuk hal kecil.
Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dan kemandirian emosional.
8. Merasa Kosong Tanpa Interaksi Sosial
Kesendirian bagi mereka bukan sekadar tidak ada orang, tetapi terasa seperti kekosongan emosional.
Dalam beberapa kasus, ini bisa berkaitan dengan Loneliness yang berdampak pada kesehatan mental.
9. Menghindari Refleksi Diri
Kesendirian sebenarnya memberi kesempatan untuk introspeksi. Namun, orang yang tidak bisa menghadapinya cenderung menghindari refleksi diri karena takut menghadapi kenyataan tentang diri mereka sendiri.
Padahal, refleksi diri adalah kunci pertumbuhan pribadi.
Penutup
Tidak semua orang yang merasa kesepian memiliki masalah serius, tetapi jika kesendirian selalu terasa menakutkan, itu bisa menjadi tanda adanya kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.
