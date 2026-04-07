Orang yang Bangun dengan Perasaan Gembira Setiap Pagi, Biasanya Selalu Melakukan 6 Hal Ini Sebelum Jam 8 Pagi Menurut Psikologi

Namun, menurut psikologi, kebahagiaan di pagi hari lebih sering merupakan hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.



Orang-orang yang tampak selalu ceria saat memulai hari ternyata memiliki pola perilaku tertentu. Tanpa disadari, mereka membentuk rutinitas yang membantu otak memproduksi hormon kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin sejak pagi hari.



Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/4), terdapat 6 hal yang biasanya mereka lakukan sebelum jam 8 pagi:



1. Bangun Tanpa Terburu-buru



Orang yang bahagia di pagi hari jarang memulai harinya dengan panik. Mereka tidak menunda alarm berkali-kali, tetapi juga tidak langsung meloncat dari tempat tidur dalam keadaan stres.



Secara psikologis, bangun dengan tenang membantu sistem saraf tetap stabil. Ketika kita langsung terburu-buru, tubuh mengaktifkan respons stres (fight or flight), yang membuat suasana hati menjadi tegang sejak awal hari.



Sebaliknya, memberi waktu beberapa menit untuk benar-benar “sadar” membantu otak bertransisi dari kondisi tidur ke kondisi aktif secara lebih alami.



2. Menghindari Langsung Mengecek Ponsel



Kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Orang yang merasa bahagia di pagi hari cenderung tidak langsung membuka media sosial, email, atau pesan.



Menurut psikologi, paparan informasi yang berlebihan di pagi hari bisa memicu kecemasan, perbandingan sosial, bahkan stres tanpa disadari. Otak yang baru bangun masih sangat sensitif terhadap rangsangan.



Dengan menunda penggunaan ponsel, mereka memberi ruang bagi pikiran untuk tetap jernih dan fokus pada diri sendiri terlebih dahulu.



3. Melakukan Aktivitas Fisik Ringan



Tidak harus olahraga berat—cukup peregangan, jalan santai, atau gerakan ringan selama beberapa menit.



Aktivitas fisik di pagi hari terbukti meningkatkan produksi endorfin, yaitu hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia dan rileks. Selain itu, tubuh yang bergerak membantu meningkatkan energi dan konsentrasi sepanjang hari.



Dari sudut pandang psikologi, ini juga memberi sinyal positif ke otak bahwa hari telah dimulai dengan produktif.



4. Memiliki Momen Hening atau Refleksi Diri



Banyak orang yang bahagia di pagi hari meluangkan waktu untuk diri sendiri, meskipun hanya 5–10 menit. Bentuknya bisa berupa meditasi, doa, journaling, atau sekadar duduk diam.



Kebiasaan ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi “noise” mental. Psikologi menyebutnya sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran diri (self-awareness), yang sangat berpengaruh pada kestabilan emosi.



Dengan refleksi pagi, seseorang lebih siap menghadapi tantangan tanpa mudah reaktif.



5. Menentukan Niat atau Tujuan Hari Itu



Alih-alih langsung tenggelam dalam rutinitas, mereka biasanya menetapkan niat sederhana untuk hari tersebut.



Misalnya:



“Hari ini aku akan tetap tenang meskipun sibuk”

“Aku akan fokus menyelesaikan satu hal penting”



Secara psikologis, menetapkan niat membantu otak memiliki arah yang jelas. Ini mengurangi rasa kewalahan dan meningkatkan rasa kontrol terhadap kehidupan.



Orang yang merasa memiliki kendali cenderung lebih bahagia dan tidak mudah stres.



6. Mengonsumsi Sarapan atau Minuman yang Menyegarkan



Orang yang bangun dengan gembira biasanya tidak melewatkan asupan pagi, meskipun sederhana.



Sarapan atau minuman seperti air putih, teh, atau kopi membantu tubuh “bangun” secara fisiologis. Gula darah yang stabil juga berperan penting dalam menjaga mood tetap positif.



Dalam psikologi, kebutuhan fisik yang terpenuhi berkaitan erat dengan kondisi emosional. Tubuh yang kekurangan energi cenderung membuat seseorang lebih mudah marah atau lelah secara mental.



Penutup



Kebahagiaan di pagi hari bukanlah sesuatu yang datang begitu saja—melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Enam hal di atas mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar terhadap kondisi mental dan emosional seseorang.



Jika ingin mulai bangun dengan perasaan lebih gembira, tidak perlu langsung melakukan semuanya sekaligus. Cukup pilih satu atau dua kebiasaan terlebih dahulu, lalu lakukan secara rutin.