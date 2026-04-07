Melakukan 6 Hal Ini di Menit Pertama Bertemu Seseorang? Mereka Akan Langsung Mempercayai Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesan pertama bukan sekadar formalitas sosial—ia adalah fondasi dari hubungan yang akan terbentuk selanjutnya. Dalam hitungan detik, otak manusia secara otomatis menilai apakah seseorang aman, dapat dipercaya, atau justru sebaliknya.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan bisa dibangun bahkan dalam menit pertama pertemuan, asalkan Anda melakukan hal-hal yang tepat.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/4), terdapat 6 hal yang menurut psikologi dapat membuat seseorang langsung mempercayai Anda sejak awal perkenalan.
1. Tersenyum dengan Tulus
Senyum adalah sinyal universal dari niat baik. Namun, tidak semua senyum memiliki efek yang sama. Senyum yang tulus—yang melibatkan otot di sekitar mata (sering disebut “Duchenne smile”)—memberikan kesan kehangatan dan kejujuran.
Ketika Anda tersenyum secara alami:
Orang lain merasa lebih nyaman
Ketegangan sosial berkurang
Otak mereka mengasosiasikan Anda dengan rasa aman
Sebaliknya, senyum yang dipaksakan justru bisa menimbulkan kecurigaan. Jadi, pastikan senyum Anda benar-benar datang dari niat yang tulus.
2. Melakukan Kontak Mata yang Seimbang
Kontak mata adalah salah satu indikator kepercayaan paling kuat dalam komunikasi nonverbal. Terlalu sedikit kontak mata bisa membuat Anda terlihat tidak percaya diri atau menyembunyikan sesuatu. Sebaliknya, terlalu lama menatap bisa terasa mengintimidasi.
Kuncinya adalah keseimbangan:
Tatap mata saat berbicara dan mendengarkan
Sesekali alihkan pandangan agar tetap natural
Hindari menatap layar atau sekitar saat orang lain berbicara
Kontak mata yang tepat menunjukkan bahwa Anda hadir sepenuhnya dan menghargai lawan bicara.
3. Menyebut Nama Mereka
Nama seseorang memiliki nilai emosional yang kuat. Ketika Anda menyebut nama mereka di awal percakapan, otak mereka merespons secara positif karena merasa diakui sebagai individu.
Contoh sederhana:
“Senang bertemu dengan Anda, Rina.”
“Jadi, Rina, Anda bekerja di bidang apa?”
Efeknya:
Membangun kedekatan lebih cepat
Memberi kesan perhatian dan ketulusan
Membuat percakapan terasa lebih personal
4. Menunjukkan Bahasa Tubuh Terbuka
Bahasa tubuh sering kali “berbicara” lebih keras daripada kata-kata. Postur tubuh yang terbuka memberi sinyal bahwa Anda tidak defensif dan siap terhubung.
Ciri bahasa tubuh terbuka:
Bahu rileks, tidak tegang
Tangan tidak disilangkan
Menghadap langsung ke lawan bicara
Sedikit condong ke depan saat mendengarkan
Sebaliknya, menyilangkan tangan atau menghindar bisa membuat Anda terlihat tertutup dan sulit dipercaya.
5. Mendengarkan dengan Aktif (Bukan Sekadar Diam)
Banyak orang mengira diam saat orang lain berbicara berarti mendengarkan. Padahal, mendengarkan aktif melibatkan keterlibatan nyata.
Tunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dengan:
Mengangguk ringan
Memberi respons singkat seperti “ya”, “menarik”
Mengulang atau merangkum poin penting
Contoh:
“Jadi Anda baru pindah ke sini bulan lalu? Pasti banyak penyesuaian ya.”
Ini memberi sinyal bahwa Anda peduli dan memahami, yang secara langsung meningkatkan rasa percaya.
6. Menampilkan Sedikit Kerentanan
Ini mungkin terdengar kontraintuitif, tetapi menunjukkan sedikit sisi manusiawi Anda justru meningkatkan kepercayaan. Orang cenderung lebih percaya pada seseorang yang terasa “nyata” daripada yang terlalu sempurna.
Contohnya:
Mengakui bahwa Anda sedikit gugup
Berbagi pengalaman ringan yang relatable
Tidak berusaha terlihat selalu benar
Namun, penting untuk tetap proporsional—cukup untuk terasa autentik, tanpa berlebihan.
Mengapa Semua Ini Efektif?
Secara psikologis, manusia memiliki mekanisme cepat yang disebut thin-slicing, yaitu kemampuan menilai orang lain hanya dari potongan kecil perilaku dalam waktu singkat. Dalam menit pertama, otak mencari jawaban atas pertanyaan ini:
Apakah orang ini aman?
Apakah dia jujur?
Apakah dia menghargai saya?
Keenam hal di atas secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara yang positif.
Penutup
Membangun kepercayaan tidak selalu membutuhkan waktu lama. Dalam banyak kasus, satu menit pertama sudah cukup untuk menentukan arah hubungan ke depan. Dengan senyum tulus, kontak mata yang tepat, penggunaan nama, bahasa tubuh terbuka, mendengarkan aktif, dan sedikit kerentanan, Anda bisa menciptakan kesan yang kuat dan dipercaya sejak awal.
