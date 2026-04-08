9 Hal Ini Bikin Seorang Introvert Gelisah dalam Hidup, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang yang introvert/freepik JawaPos.com - Bagi seorang introvert, kehidupan sehari-hari sering terasa penuh dengan tantangan kecil. Hal-hal yang tampak sepele bagi orang lain bisa menjadi sumber stres dan kecemasan bagi mereka. Menurut psikologi, situasi yang dianggap biasa oleh sebagian orang dapat memicu tekanan yang cukup besar pada introvert, seperti yang dilansir dari Geediting.

1. Obrolan ringan

Tidak dapat disangkal bahwa bagi banyak introvert, obrolan ringan bisa menjadi pengalaman yang cukup menegangkan.

Kaum introvert sering kali merasa percakapan yang singkat dan dangkal itu melelahkan dan tidak ada gunanya. Mereka lebih suka percakapan mendalam dan bermakna.

2. Panggilan telepon tak terduga

Bagi seorang introvert, panggilan telepon yang tidak terduga dapat menjadi sumber kecemasan.

Mungkin karena tuntutan mendadak untuk berinteraksi sosial atau tekanan untuk berpikir cepat, panggilan telepon yang tak terduga benar-benar dapat membuat kaum introvert gelisah.

3. Ruang kantor terbuka

Ruang kantor terbuka semakin populer di tempat kerja modern. Ruang kantor terbuka dianggap sebagai cara untuk mendorong komunikasi dan kolaborasi antar karyawan.

Namun, bagi kaum introvert, lingkungan terbuka ini dapat menjadi sumber kecemasan.

Kebisingan dan aktivitas konstan dapat mengganggu sehingga menyulitkan kaum introvert untuk berkonsentrasi dan melakukan pekerjaan terbaiknya.