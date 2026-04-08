Orang yang Mendambakan Sentuhan Fisik tetapi Tidak Mendapatkannya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Sentuhan fisik adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sering kali diremehkan. Dari pelukan sederhana hingga genggaman tangan, kontak fisik memiliki peran besar dalam membangun rasa aman, koneksi emosional, dan kesejahteraan mental. Dalam psikologi, kebutuhan ini sering dikaitkan dengan attachment, regulasi emosi, dan bahkan kesehatan fisik.



Namun, tidak semua orang mendapatkan cukup sentuhan dalam hidup mereka. Entah karena kesepian, trauma, jarak hubungan, atau gaya hidup modern yang semakin individualistis, banyak orang hidup dengan “kelaparan sentuhan” (touch deprivation) tanpa menyadarinya.



Menariknya, kondisi ini sering tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat delapan perilaku yang umum ditunjukkan oleh orang yang mendambakan sentuhan fisik tetapi tidak mendapatkannya:



1. Sangat Menghargai Kontak Fisik Kecil



Orang yang kekurangan sentuhan biasanya sangat peka terhadap kontak fisik kecil. Sentuhan ringan seperti tepukan di bahu atau pelukan singkat bisa terasa sangat berarti bagi mereka.



Mereka mungkin mengingat momen-momen kecil ini lebih lama dibanding orang lain, karena bagi mereka, itu bukan hal biasa—melainkan sesuatu yang langka dan berharga.



2. Cenderung Merasa Kesepian, Meski Tidak Sendiri



Menariknya, seseorang bisa berada di tengah banyak orang tetapi tetap merasa kesepian. Ini karena kesepian tidak selalu soal jumlah interaksi, tetapi kualitas koneksi.



Kurangnya sentuhan fisik bisa membuat hubungan terasa “dangkal” atau tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan emosional mereka.



3. Menghindari atau Justru Mendambakan Kedekatan



Ada dua respons umum:



Sebagian orang menjadi sangat mendambakan kedekatan fisik.

Sebagian lain justru menghindarinya karena tidak terbiasa atau takut ditolak.



Kedua pola ini sama-sama berakar pada kebutuhan yang tidak terpenuhi.



4. Lebih Sensitif Secara Emosional



Sentuhan fisik membantu tubuh melepaskan hormon seperti oksitosin yang berperan dalam menenangkan emosi. Tanpa itu, seseorang bisa menjadi lebih mudah cemas, stres, atau overthinking.



Mereka mungkin lebih cepat merasa tersinggung atau terbebani oleh hal-hal kecil.



5. Mengandalkan Objek sebagai Pengganti Sentuhan



Beberapa orang secara tidak sadar mencari “pengganti sentuhan,” seperti:



Memeluk bantal saat tidur

Menggunakan selimut berat (weighted blanket)

Memelihara hewan untuk dipeluk



Ini adalah cara tubuh dan pikiran mencoba mengisi kekosongan yang ada.



6. Sering Merasa Lelah Secara Mental



Kurangnya sentuhan tidak hanya berdampak pada emosi, tetapi juga energi. Tanpa regulasi alami dari kontak fisik, sistem saraf bisa lebih mudah lelah.



Akibatnya, mereka mungkin sering merasa:



Kehabisan energi

Sulit fokus

Tidak termotivasi