Endah Primasari Utami
10 April 2026, 03.05 WIB

Apakah Ada Rasa Lelah yang Anda Sembunyikan? Cari Tahu Melalui Ilusi Optik Api, Hutan, atau Wajah Berikut Ini

Ilusi optik api, hutan, atau wajah untuk mengungkap kelelahan dalam diri seseorang. (Instagram dasha.takisho.)

 



JawaPos.com - Sering kali seseorang tidak mampu menafsirkan apa yang ada di dalam diri mereka. Mungkin mereka tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya diri mereka lelah luar biasa, hanya saja mereka sembunyikan.

Mungkin ilusi optik kali ini dapat membantu Anda untuk mengetahui apakah ada kelelahan yang Anda sembunyikan atau tidak melalui apa yang pertama kali Anda lihat.

Dilansir JawaPos.com dari dasha.takisho pada Kamis (9/4), berikut ini arti dibalik masing-masing gambar dalam ilusi optik ini, mulai dari api, hutan, dan wajah.

1. Api

Anda orang yang bertindak, tidak menunggu, dan segera bergerak. Meski terbiasa memikul banyak beban dan terasa sulit, Anda terus maju. Ajaibnya, itu berhasil dan Anda mendapatkan hasil.

Namun, di balik kekuatan itu, ada kelelahan yang Anda sembunyikan. Tekanan konstan yang Anda pikul seorang diri tidak mengizinkan diri Anda berhenti, karena Anda takut semuanya berantakan. Padahal, Anda sudah kehabisan tenaga.

Anda tidak perlu membuktikan apa pun lagi. Anda hanya perlu belajar tentang bagaimana memperlambat tanpa rasa bersalah.

2. Hutan atau Pohon

Anda orang yang sangat intuitif dan sensitif. Anda mampu merasakan energi, memerhatikan detail, dan memahami orang tanpa kata-kata.

Anda tidak mengejar permukaan, sebaliknya, yang Anda butuhkan adalah kedalaman. Tapi, sering kali hal itu disalahpahami orang lain, karena Anda menarik diri, mengamati alih-alih terhubung, dan melindungi diri Anda dengan menjaga Jarak.

Selain kedalaman, Anda mendambakan kedekatan yang nyata. Anda tidak perlu menjadi lebih mudah, yang Anda butuhkan adalah orang-orang yang benar-benar dapat bertemu Anda di tempat Anda berada.

3. Wajah

Anda orang yang memiliki potensi yang kuat, namun, Anda belum sepenuhnya memercayainya. Perkembangan diri Anda mungkin lebih lambat dari yang lain, namun lebih dalam.

Perasaan ragu dan kebiasaan menunggu 'saat yang tepat' menghambat pertumbuhan pribadi Anda. Tapi, percayalah, waktu Anda akan tiba, pengakuan, stabilitas, dan rasa hormat akan Anda rasakan.

Anda tidak terlambat, hanya saja Anda perlu mulai bergerak meski tanpa kepercayaan diri penuh.***

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Jati Diri Sesungguhnya Terungkap Melalui Gambar Hewan Pilihan: Serigala, Kucing, Kuda, Burung Hantu, atau Rubah - Image
Kepribadian

Jati Diri Sesungguhnya Terungkap Melalui Gambar Hewan Pilihan: Serigala, Kucing, Kuda, Burung Hantu, atau Rubah

25 Februari 2026, 19.02 WIB

Bagaimana Anda Bertahan Secara Emosional? Terungkap Melalui Gambar Tengkorak atau 2 Gadis Berikut Ini - Image
Kepribadian

Bagaimana Anda Bertahan Secara Emosional? Terungkap Melalui Gambar Tengkorak atau 2 Gadis Berikut Ini

20 Februari 2026, 18.56 WIB

Orang yang Dapat Langsung Mengenali Gambar yang Dihasilkan AI Memiliki 9 Keunggulan Kognitif Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Dapat Langsung Mengenali Gambar yang Dihasilkan AI Memiliki 9 Keunggulan Kognitif Ini Menurut Psikologi

15 Februari 2026, 22.32 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

