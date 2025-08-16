Jangan Sampai Tertipu, Simka 7 Bahasa Tubuh yang Menunjukkan Seseorang Tersebut Sedang Berbohong!

JawaPos.com - Kejujuran merupakan sesuatu yang diperlukan dalam komunikasi sehari-hari. Dengan kejujuran, segalanya akan terasa lebih mudah tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi.

Dalam sebagai jenis komunikasi, kejujuran ini tentu diperlukan. Akan tetapi, ada kalanya seseorang memilih untuk berbohong karena berbagai alasan.

Mulai dari masalah individu, takut akan reaksi lawan bicara, dan masih banyak lagi alasan seseorang untuk berbohong. Kamu tentu tidak ingin ketika berbicara dengan seseorang, orang tersebut tidak mengatakan hal sejujurnya.

Tentunya ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut berbohong atau tidak ketika berkomunikasi. Dari berbagai cara, salah satu yang bisa kamu lakukan adalah memperhatikan bahasa tubuh.

Ada beberapa bahasa tubuh tertentu yang bisa memberitahu kamu apakah seseorang tersebut bohong atau tidak. Dilansir dari Better Help dan Meetings Conventions, berikut ini merupakan 7 bahasa tubuh seseorang yang sedang berbohong:

1. Gerakan Berlawanan

Bahasa tubuh dari seseorang yang sedang berbohong adalah adanya gerakan berlawanan. Yang dimaksud dengan gerakan berlawanan adalah ketika ucapan dan juga gerak-gerik tubuh tidak sama.

Ketika kamu menanyaan sesuatu, alwan bicara mungkin akan mengangguk dna mengatakan tidak. Sebaliknya, mereka bisa menggelengkan kepala namun mengatakan iya. Gerakan yang berlawanan ini bsia jadi tanda bahwa tubuh dan juga pikiran tidak satu irama, sehingga kemungkinan besar mereka sedang berbohong.

2. Tidak Adanya Kontak Mata