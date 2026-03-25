6 Buah yang Sangat Direkomendasikan untuk Menurunkan Risiko Penyakit Ginjal, Simak! 

JawaPos.com - Menjaga kesehatan ginjal merupakan langkah penting untuk memastikan tubuh tetap berfungsi secara optimal.

Apalagi ginjal memiliki peran vital dalam menyaring racun, menjaga keseimbangan cairan, hingga mengatur tekanan darah.

Namun sayangnya, gaya hidup kurang sehat sering kali menjadi pemicu meningkatnya risiko penyakit ginjal.

Oleh karena itu, penting untuk mulai memperhatikan pola makan, termasuk dengan mengonsumsi buah-buahan yang tepat.

Ada sejumlah buah yang dikenal memiliki kandungan nutrisi penting seperti antioksidan, vitamin, dan mineral yang dapat membantu menjaga fungsi ginjal tetap sehat.

Tidak hanya itu, beberapa jenis buah juga mampu membantu mengurangi beban kerja ginjal serta menurunkan risiko terjadinya kerusakan jangka panjang.

Dengan memilih asupan yang tepat, Anda dapat melakukan langkah pencegahan secara alami dan efektif.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan enam buah yang sangat direkomendasikan untuk membantu menurunkan risiko penyakit ginjal.

Selain mudah ditemukan, buah-buahan ini juga dapat dikonsumsi sehari-hari sebagai bagian dari pola hidup sehat.

Simak ulasan lengkapnya untuk mengetahui manfaat masing-masing buah serta alasan mengapa mereka baik untuk kesehatan ginjal Anda.

Dilansir times of india, berikut adalah enam buah yang dapat menurunkan risiko terkena penyakit ginjal.

Blueberry Di antara sekian banyak buah beri, blueberry berada di puncak daftar.

Buah ini kaya akan antioksidan, terutama antosianin, yang menjadikannya pilihan aman bagi siapa pun.

Antioksidan tersebut dapat mengurangi stres oksidatif atau peradangan pada jaringan ginjal sehingga memperlambat kerusakan atau menjaga struktur ginjal.