26 Maret 2026, 00.41 WIB

5 Manfaat Buah Manggis untuk Kesehatan Tubuh yang Tak Disangka-sangka, Salah Satunya Efektif Mencegah Kerusakan Sel

Ilustrasi semangkuk manggis yang mengandung banyak manfaat untuk kesehatan (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi semangkuk manggis yang mengandung banyak manfaat untuk kesehatan (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Buah manggis dikenal sebagai salah satu buah tropis yang kaya manfaat bagi kesehatan tubuh.

Memiliki rasa manis sedikit asam yang menyegarkan, manggis tidak hanya digemari karena kelezatannya, tetapi juga karena kandungan nutrisinya yang melimpah.

Di dalamnya, buah manggis memiliki berbagai senyawa aktif seperti antioksidan, vitamin, dan mineral yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh serta melindungi sel dari kerusakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, manfaat buah manggis semakin banyak dibahas, terutama terkait kemampuannya dalam membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas.

Hal ini menjadikan manggis sebagai salah satu pilihan buah yang direkomendasikan untuk mendukung gaya hidup sehat.

Oleh karena itu, konsumsi manggis secara rutin bahkan diyakini dapat membantu mengurangi risiko berbagai penyakit kronis.

Selengkapnya, inilah lima manfaat utama buah manggis untuk kesehatan tubuh, termasuk perannya dalam menjaga sel tetap sehat dan berfungsi optimal.

Dengan memahami manfaatnya, Anda bisa lebih bijak dalam memilih asupan harian yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Berikut ini adalah sejumlah manfaat manggis yang telah diulas oleh sumber-sumber kesehatan terpercaya seperti Alodokter dan Halodoc.

1. Kaya Antioksidan, Cegah Kerusakan Sel

Salah satu kandungan paling terkenal dari manggis adalah xanthone, sejenis antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. 

Menurut halodoc.com, senyawa ini berperan penting dalam meningkatkan kadar antioksidan dalam darah hingga 15% dan mengurangi peradangan sekitar 46%, berdasarkan studi yang dipublikasikan dalam jurnal Food Science & Nutrition.

Antioksidan juga berperan penting dalam mencegah penuaan dini, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti jantung dan kanker.

2. Menjaga Daya Tahan Tubuh

Dilansir dari web alodokter.com, buah manggis kaya akan vitamin C, serat, folat, dan berbagai mineral penting seperti magnesium dan kalsium. Kandungan ini membantu memperkuat sistem imun dan menjaga tubuh tetap fit, terutama saat musim pancaroba atau saat tubuh rentan terhadap infeksi.

