Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Sukma Ayu
26 Maret 2026, 02.11 WIB

Kaya Vitamin dan Antioksidan Tinggi: Inilah 10 Manfaat Buah Markisa yang Jarang Diketahui

Manfaat Buah Markisa untuk Kesehatan Tubuh./Tangkap Layar YouTube Kunci Sehat

JawaPos.com - Buah markisa dikenal sebagai salah satu buah tropis yang memiliki cita rasa unik, karena memiliki perpaduan manis dan asam yang menyegarkan.

Namun, di balik rasanya yang khas, markisa menyimpan beragam manfaat kesehatan yang sering kali belum banyak disadari.

Kandungan vitamin, mineral, serta antioksidan yang tinggi menjadikan buah ini sebagai pilihan tepat untuk mendukung gaya hidup sehat secara alami.

Tak hanya sekadar menyegarkan, buah markisa juga dipercaya memiliki berbagai khasiat penting, mulai dari membantu meningkatkan daya tahan tubuh hingga menjaga kesehatan kulit.

Kandungan antioksidan di dalamnya berperan dalam melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan memicu berbagai penyakit kronis. Inilah yang membuat markisa semakin diminati sebagai bagian dari pola makan sehat.

Melalui artikel ini, Anda akan menemukan sepuluh manfaat buah markisa yang jarang diketahui, namun sangat penting untuk kesehatan tubuh.

Dengan mengonsumsi buah markisa secara rutin, Anda tidak hanya mendapatkan kesegaran alami, tetapi juga perlindungan ekstra bagi tubuh dari berbagai gangguan kesehatan. Simak ulasan lengkapnya untuk mengetahui manfaat luar biasa yang terkandung dalam buah markisa.

Dilansir dari laman YouTube Kunci Sehat, markisa mengandung berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Beberapa di antaranya adalah vitamin A, vitamin C, protein, serat, zat besi, kalium, serta antioksidan yang melimpah.
 
Selain itu, markisa juga mengandung riboflavin, vitamin B3, vitamin B6, magnesium, fosfor, dan folat. Semua kandungan tersebut membuat buah markisa layak dijadikan sebagai salah satu sumber gizi harian yang bermanfaat.
 
Selengkapnya, berikut ini adalah sepuluh manfaat buah markisa untuk Kesehatan, yang masih jarang diketahui. 
 
1. Meningkatkan daya tahan tubuh
 
Markisa kaya akan antioksidan seperti beta karoten dan polifenol yang berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh. Ditambah dengan kandungan vitamin C yang merangsang produksi sel darah putih, markisa dapat membantu melawan infeksi sekaligus meningkatkan penyerapan zat besi.
 
2. Mengurangi kecemasan dan stres
 
Buah markisa mengandung magnesium dalam jumlah tinggi, yang dikenal sebagai mineral penting untuk menenangkan saraf. Mengonsumsi buah ini, baik dalam bentuk segar maupun jus, dapat membantu menurunkan kecemasan sekaligus memperbaiki kualitas tidur.
 
3. Menjaga kesehatan kulit
 
Vitamin A, beta karoten, polifenol, dan vitamin C dalam markisa bekerja sama menjaga kesehatan kulit. Rutin mengonsumsi buah ini dapat membantu menunda penuaan dini, menjaga kelembapan kulit, serta membuat elastisitas kulit tetap terjaga.
 
4. Menstabilkan kadar gula darah
 
Markisa memiliki indeks glikemik rendah sehingga aman dikonsumsi untuk menjaga gula darah tetap stabil. Seratnya membantu menyerap gula secara perlahan, sementara ekstraknya juga berpotensi meningkatkan fungsi hormon insulin.
 
5. Melancarkan sistem pencernaan
 
Kandungan serat yang tinggi menjadikan markisa sangat baik untuk pencernaan. Bahkan, mengonsumsi dua buah markisa sudah mampu mencukupi hampir 30% kebutuhan serat harian, sehingga efektif mencegah sembelit.
 
6. Menjaga kesehatan jantung
 
Asupan serat dalam markisa membantu mengurangi kolesterol jahat yang menempel di pembuluh darah. Selain itu, potasium di dalamnya mampu mengatur tekanan darah, melancarkan sirkulasi, serta menurunkan risiko penyakit jantung.
 
7. Meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan
 
Vitamin C dan polifenol dalam buah ini memiliki sifat anti radang yang dapat membantu meredakan batuk, flu, maupun gejala asma. Dengan menghambat fungsi histamin, markisa juga membantu melegakan saluran pernapasan.
 
8. Mengurangi risiko kanker
 
Antioksidan yang melimpah di dalam markisa mampu melawan radikal bebas penyebab kanker. Kandungan vitamin A, flavonoid, hingga senyawa khusus bernama kristen juga berperan aktif dalam mencegah pertumbuhan sel kanker.
 
9. Meningkatkan kesehatan tulang
 
Markisa kaya akan kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi yang sangat penting untuk kepadatan tulang. Rutin mengonsumsinya dapat membantu mencegah osteoporosis serta menjaga kekuatan tulang tetap optimal.
 
10. Meredakan nyeri sendi
 
Ekstrak kulit markisa memiliki sifat antiinflamasi yang efektif mengurangi nyeri pada penderita osteoarthritis. Kandungan flavonoidnya mampu membantu mengurangi rasa sakit, terutama pada lutut dan persendian.
 
Itulah sepuluh manfaat buah markisa yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk kesehatan tubuh. Mengonsumsinya secara rutin tentu bisa menjadi langkah sederhana menjaga tubuh tetap bugar.
 
Namun, pastikan untuk mencuci buah markisa terlebih dahulu sebelum dikonsumsi agar bebas dari pestisida maupun bakteri. Buah ini bisa dinikmati secara langsung maupun diolah menjadi jus dan berbagai hidangan segar lainnya.
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore