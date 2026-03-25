Kaya Vitamin dan Antioksidan Tinggi: Inilah 10 Manfaat Buah Markisa yang Jarang Diketahui

JawaPos.com - Buah markisa dikenal sebagai salah satu buah tropis yang memiliki cita rasa unik, karena memiliki perpaduan manis dan asam yang menyegarkan.

Namun, di balik rasanya yang khas, markisa menyimpan beragam manfaat kesehatan yang sering kali belum banyak disadari.

Kandungan vitamin, mineral, serta antioksidan yang tinggi menjadikan buah ini sebagai pilihan tepat untuk mendukung gaya hidup sehat secara alami.

Tak hanya sekadar menyegarkan, buah markisa juga dipercaya memiliki berbagai khasiat penting, mulai dari membantu meningkatkan daya tahan tubuh hingga menjaga kesehatan kulit.

Kandungan antioksidan di dalamnya berperan dalam melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan memicu berbagai penyakit kronis. Inilah yang membuat markisa semakin diminati sebagai bagian dari pola makan sehat.

Melalui artikel ini, Anda akan menemukan sepuluh manfaat buah markisa yang jarang diketahui, namun sangat penting untuk kesehatan tubuh.

Dengan mengonsumsi buah markisa secara rutin, Anda tidak hanya mendapatkan kesegaran alami, tetapi juga perlindungan ekstra bagi tubuh dari berbagai gangguan kesehatan. Simak ulasan lengkapnya untuk mengetahui manfaat luar biasa yang terkandung dalam buah markisa.

Dilansir dari laman YouTube Kunci Sehat, markisa mengandung berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Beberapa di antaranya adalah vitamin A, vitamin C, protein, serat, zat besi, kalium, serta antioksidan yang melimpah.

Selain itu, markisa juga mengandung riboflavin, vitamin B3, vitamin B6, magnesium, fosfor, dan folat. Semua kandungan tersebut membuat buah markisa layak dijadikan sebagai salah satu sumber gizi harian yang bermanfaat.

Selengkapnya, berikut ini adalah sepuluh manfaat buah markisa untuk Kesehatan, yang masih jarang diketahui.

1. Meningkatkan daya tahan tubuh

Markisa kaya akan antioksidan seperti beta karoten dan polifenol yang berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh. Ditambah dengan kandungan vitamin C yang merangsang produksi sel darah putih, markisa dapat membantu melawan infeksi sekaligus meningkatkan penyerapan zat besi.

2. Mengurangi kecemasan dan stres

Buah markisa mengandung magnesium dalam jumlah tinggi, yang dikenal sebagai mineral penting untuk menenangkan saraf. Mengonsumsi buah ini, baik dalam bentuk segar maupun jus, dapat membantu menurunkan kecemasan sekaligus memperbaiki kualitas tidur.

3. Menjaga kesehatan kulit

Vitamin A, beta karoten, polifenol, dan vitamin C dalam markisa bekerja sama menjaga kesehatan kulit. Rutin mengonsumsi buah ini dapat membantu menunda penuaan dini, menjaga kelembapan kulit, serta membuat elastisitas kulit tetap terjaga.

4. Menstabilkan kadar gula darah

Markisa memiliki indeks glikemik rendah sehingga aman dikonsumsi untuk menjaga gula darah tetap stabil. Seratnya membantu menyerap gula secara perlahan, sementara ekstraknya juga berpotensi meningkatkan fungsi hormon insulin.

5. Melancarkan sistem pencernaan

Kandungan serat yang tinggi menjadikan markisa sangat baik untuk pencernaan. Bahkan, mengonsumsi dua buah markisa sudah mampu mencukupi hampir 30% kebutuhan serat harian, sehingga efektif mencegah sembelit.

6. Menjaga kesehatan jantung

Asupan serat dalam markisa membantu mengurangi kolesterol jahat yang menempel di pembuluh darah. Selain itu, potasium di dalamnya mampu mengatur tekanan darah, melancarkan sirkulasi, serta menurunkan risiko penyakit jantung.

7. Meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan

Vitamin C dan polifenol dalam buah ini memiliki sifat anti radang yang dapat membantu meredakan batuk, flu, maupun gejala asma. Dengan menghambat fungsi histamin, markisa juga membantu melegakan saluran pernapasan.

8. Mengurangi risiko kanker

Antioksidan yang melimpah di dalam markisa mampu melawan radikal bebas penyebab kanker. Kandungan vitamin A, flavonoid, hingga senyawa khusus bernama kristen juga berperan aktif dalam mencegah pertumbuhan sel kanker.

9. Meningkatkan kesehatan tulang

Markisa kaya akan kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi yang sangat penting untuk kepadatan tulang. Rutin mengonsumsinya dapat membantu mencegah osteoporosis serta menjaga kekuatan tulang tetap optimal.

10. Meredakan nyeri sendi

Ekstrak kulit markisa memiliki sifat antiinflamasi yang efektif mengurangi nyeri pada penderita osteoarthritis. Kandungan flavonoidnya mampu membantu mengurangi rasa sakit, terutama pada lutut dan persendian.

Itulah sepuluh manfaat buah markisa yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk kesehatan tubuh. Mengonsumsinya secara rutin tentu bisa menjadi langkah sederhana menjaga tubuh tetap bugar.

Namun, pastikan untuk mencuci buah markisa terlebih dahulu sebelum dikonsumsi agar bebas dari pestisida maupun bakteri. Buah ini bisa dinikmati secara langsung maupun diolah menjadi jus dan berbagai hidangan segar lainnya.