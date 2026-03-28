Tazkia Royyan Hikmatiar
28 Maret 2026, 19.57 WIB

Dokter Internship Meninggal Diduga karena Campak, Pemerintah Diminta Perhatikan Vaksinasi untuk Nakes

Ilustrasi lengan seseorang yang mengalami campak. (Freepik)

JawaPos.com – Meninggalnya seorang dokter internship di Cipanas, Kabupaten Cianjur, yang diduga akibat campak dengan komplikasi pneumonia memicu sorotan terhadap pentingnya vaksinasi campak. Khususnya bagi tenaga kesehatan.

Seorang dokter muda berinisial AMW, 26, dilaporkan meninggal dunia pada 26 Maret 2026 setelah mengalami gejala berat yang mengarah pada infeksi campak.

Peristiwa ini memunculkan keprihatinan mendalam, sekaligus menjadi pengingat bahwa penyakit campak tidak hanya menyerang anak-anak, tetapi juga berisiko fatal pada orang dewasa.

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, menyampaikan bahwa kasus ini menjadi peringatan pentingnya vaksinasi campak untuk orang dewasa, khususnya nakes.

"Prioritas vaksinasi campak pada dewasa antara lain pada petugas kesehatan, ini perlu jadi perhatian pemerintah," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (28/4).

Terkait vaksinasi ini, Prof. Tjandra menjelaskan, Centers for Disease Control and Prevention menyebutkan bahwa orang dewasa tetap memerlukan vaksin campak, terutama bagi kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan.

Dalam rekomendasinya, vaksin campak dapat diberikan satu dosis atau dua dosis dalam kondisi tertentu, tergantung faktor risiko.

Menurut dia, ada sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, campak pada orang dewasa yang disertai pneumonia merupakan kondisi serius yang dapat berujung fatal.

Pneumonia sendiri di kalangan medis sudah jamak diketahui menjadi penyebab utama kematian pada kasus infeksi campak berat.

Kedua, tingkat keparahan penyakit biasanya ditandai dengan gejala seperti demam tinggi, peradangan paru, hingga gagal napas.

Kondisi ini membutuhkan penanganan intensif karena dapat memburuk dengan cepat.

Ketiga, pengobatan campak pada dasarnya bersifat suportif, seperti pemberian oksigen dan vitamin A dosis tinggi.

Sementara penggunaan obat antivirus seperti Ribavirin masih belum memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk dijadikan terapi standar.

Artikel Terkait
Kemenkes Imbau Keluarga dengan Anak Bergejala Campak Tunda Mudik Lebaran, Bisa Menulari 18 Orang! - Image
Kesehatan

Kemenkes Imbau Keluarga dengan Anak Bergejala Campak Tunda Mudik Lebaran, Bisa Menulari 18 Orang!

13 Maret 2026, 23.49 WIB

Deretan Nutrisi yang Harus Dipenuhi Pasien Campak agar Cepat Pulih - Image
Kesehatan

Deretan Nutrisi yang Harus Dipenuhi Pasien Campak agar Cepat Pulih

12 Maret 2026, 22.18 WIB

Waspada Campak Jelang Lebaran, Dinkes DKI: Jangan Sembarangan Pegang dan Cium Bayi! - Image
Jabodetabek

Waspada Campak Jelang Lebaran, Dinkes DKI: Jangan Sembarangan Pegang dan Cium Bayi!

11 Maret 2026, 21.05 WIB

Terpopuler

1

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

2

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

3

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

4

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

5

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

6

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

7

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

8

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

9

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

10

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

