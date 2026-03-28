Rabbany Wanadriani
29 Maret 2026, 04.19 WIB

5 Manfaat Konsumsi Mentimun untuk Kesehatan Anda

ilustrasi mentimun. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mentimun memiliki tekstur yang renyah dan rasa ringan, disukai oleh semua usia, baik balita maupun lansia.

Mentimun umumnya dimakan mentah karena merupakan bahan umum dalam resep masakan dan tidak memerlukan proses memasak.

Popularitasnya yang luas mungkin disebabkan oleh sifatnya yang ringan dan menyegarkan, menjadikannya makanan yang cocok untuk hari-hari terik atau camilan sehat.

Dilansir English jagran, berikut lima mengonsumsi mentimun di setiap hidangan.

1. Hidrasi

Mentimun sebagian besar terdiri dari air sehingga sangat baik untuk mengganti cairan tubuh dan menjaga tubuh tetap terhidrasi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Mengonsumsi mentimun setelah seharian beraktivitas di cuaca panas bisa lebih efektif dalam mengganti cairan tubuh daripada kebanyakan minuman energi.

2. Melancarkan buang air besar

Mentimun menawarkan serat makanan yang sehat yang membantu pencernaan dan mengatasi sembelit.

Mengonsumsi mentimun bersamaan dengan makanan dapat mempercepat pencernaan dan membantu fungsi usus dengan baik.

3. Menurunkan berat badan

Mentimun memiliki kalori rendah dan nutrisi tinggi sehingga jadi makanan yang bagus untuk diet.

Juga, membuat Anda kenyang dan mengurangi keinginan ngemil sehingga Anda dapat menurunkan berat badan.

