Cara Mengatasi Insomnia: Inilah 10 Minuman Alami yang Terbukti Dapat Membantu Tidur Nyenyak dan Berkualitas

JawaPos.com – Tidur nyenyak bukan hanya soal durasi dan ketetapan waktu, tetapi juga kualitas tidur setiap harinya.

Banyak orang merasa sudah tidur cukup lama, namun tetap bangun dengan tubuh lelah dan pikiran tidak segar.

Salah satu penyebab utamanya adalah kualitas tidur yang buruk, yang sering dipicu oleh stres, kecemasan, hingga kebiasaan sebelum tidur yang kurang tepat.

Menariknya, ada solusi sederhana yang sering diabaikan: memilih minuman yang tepat sebelum tidur.

Beberapa jenis minuman alami ternyata memiliki kandungan yang dapat membantu tubuh lebih rileks, menenangkan pikiran, hingga merangsang hormon tidur secara alami.

Dilansir dari Very Well Health, ada sepuluh minuman alami yang dapat mengatasi insomnia dan membantu tidur lebih nyenyak.

1. Teh Chamomile

Teh chamomile mungkin jarang terdengar tapi dikenal sebagai minuman herbal yang efektif untuk membantu tidur.

Berkat kandungan antioksidan bernama apigenin bekerja langsung pada sistem saraf untuk mengurangi kecemasan dan menciptakan efek menenangkan.

Minum secangkir teh chamomile sebelum tidur dapat membantu tubuh masuk ke fase istirahat lebih cepat.

2. Jus Ceri Asam

Jus ceri asam atau tart cherry juice mengandung melatonin alami, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur.

Dengan mengkonsumsinya secara rutin, tubuh akan lebih mudah mengenali waktu tidur dan bangun, sehingga kualitas tidur meningkat secara signifikan.

3. Susu Hangat