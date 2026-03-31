7 Ciri-Ciri Kolesterol Naik yang Sering Diabaikan, Waspadai Sebelum Terlambat

JawaPos.com - Kolesterol tinggi sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya kerap tidak disadari sejak awal. Banyak orang baru mengetahui kondisi ini setelah muncul komplikasi yang lebih serius, seperti penyakit jantung atau stroke.

Padahal, tubuh sebenarnya memberikan sejumlah sinyal ketika kadar kolesterol mulai meningkat. Sayangnya, tanda-tanda tersebut sering dianggap sepele atau disalahartikan sebagai gangguan kesehatan biasa.

Jika tidak segera ditangani, kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah yang berisiko menghambat aliran darah. Kondisi ini bisa berdampak pada berbagai organ penting dalam tubuh.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut beberapa ciri-ciri kolesterol naik yang perlu diwaspadai.

1. Mudah Lelah

Rasa lelah yang muncul tanpa sebab jelas bisa menjadi salah satu tanda kolesterol tinggi. Hal ini terjadi karena aliran darah yang tidak lancar membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, tubuh terasa cepat lelah meski tidak melakukan aktivitas berat.

2. Nyeri Dada

Nyeri dada atau rasa tidak nyaman di bagian dada menjadi salah satu gejala yang cukup umum. Kondisi ini berkaitan dengan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Jika dibiarkan, gejala ini bisa berkembang menjadi masalah jantung yang lebih serius.

3. Kesemutan pada Tangan dan Kaki