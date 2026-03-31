Fatah Elhusein
01 April 2026, 05.21 WIB

7 Cara Mengatasi Anxiety yang Efektif, Bantu Pikiran Lebih Tenang

Ilustrasi cemas berlebih (Freepik) - Image

Ilustrasi cemas berlebih (Freepik)

JawaPos.comAnxiety atau kecemasan menjadi salah satu kondisi yang semakin sering dialami masyarakat, terutama di tengah tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, hingga gaya hidup yang serba cepat. Meski tergolong umum, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang.

Kecemasan yang dibiarkan berlarut-larut bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan produktivitas, hingga berdampak pada kesehatan fisik. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara mengelola dan meredakan anxiety dengan tepat.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi rasa cemas. Namun, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu menenangkan pikiran dan mengembalikan fokus.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut beberapa cara mengatasi anxiety yang bisa dicoba.

1. Tarik Napas Dalam-Dalam

Teknik pernapasan menjadi cara paling sederhana untuk meredakan kecemasan. Saat merasa cemas, coba tarik napas dalam selama beberapa detik, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Cara ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi aktivitas berlebih di otak yang memicu rasa cemas. Lakukan secara berulang hingga tubuh terasa lebih rileks.

2. Fokus pada Aktivitas yang Sedang Dilakukan

Ketika anxiety muncul, pikiran cenderung dipenuhi kekhawatiran. Untuk mengatasinya, cobalah kembali fokus pada aktivitas yang sedang dijalani. Melakukan kegiatan seperti membersihkan rumah, bekerja, atau bertemu teman dapat membantu mengalihkan pikiran negatif agar tidak berlarut-larut.

3. Gunakan Metode 3-3-3 atau 5-4-3-2-1

Metode ini efektif untuk mengembalikan kesadaran pada kondisi sekitar. Pada teknik 3-3-3, sebutkan tiga benda yang dilihat, tiga suara yang didengar, dan gerakkan tiga bagian tubuh. Sementara itu, metode 5-4-3-2-1 melibatkan pengenalan lima hal yang dilihat, empat yang disentuh, tiga yang didengar, dua yang dicium, dan satu yang dirasakan. Teknik ini membantu menghentikan pikiran negatif.

