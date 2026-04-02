02 April 2026, 19.23 WIB

Menkes Budi Gunadi Resmikan Alat Kesehatan Dalam Negeri Berbasis Teknologi, Jadi Solusi Praktis Pemeriksaan Kesehatan

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin meresmikan alat kesehatan dalam negeri berbasis teknologi digital. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin meresmikan alat kesehatan dalam negeri berbasis teknologi digital, DiViLab Optima (4 in 1) dan DiViLab Core (3 in 1). Alat ini diproduksi oleh PT Darya-Varia Laboratoria Tbk sebagai salah satu mitra strategis PT Astra Komponen Indonesia (ASKI).
 
Dalam kegiatan ini, Menkes juga melakukan kunjungan ke fasilitas produksi ASKI, termasuk area research & development (R&D), laboratorium, serta lini manufaktur. Dia memastikan kapabilitas pengembangan dan produksi alat kesehatan dalam negeri sudah sesuai standar.
 
Dalam peluncuran ini, total ada 6 alat kesehatan berbasis digital yang diperkenalkan. Dari jumlah tersebut, dua unit merupakan produk inovasi dalam negeri pertama yang dikembangkan secara kolaboratif oleh Darya-Varia dan ASKI, yaitu DiViLab Optima (4 in 1) dan DiViLab Core (3 in 1). 
 
Adanya dua alat baru ini diharapkan bisa menjadi solusi kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. Perangkat DiViLab Optima (4 in 1) merupakan alat kesehatan multifungsi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pengukuran tekanan darah (tensimeter), gula darah, kolesterol, dan asam urat dalam satu perangkat berbasis AI dan IoT, sehingga memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih komprehensif, terhubung, dan berkelanjutan. 
 
 
Sementara itu, DiViLab Core (3 in 1) menghadirkan solusi praktis untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat secara akurat dan efisien. Kedua perangkat ini dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan seperti health trend monitoring untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan secara berkala, AI predictive analytics untuk memberikan insight dan prediksi berbasis data, serta caregiver support yang memungkinkan anggota keluarga atau tenaga kesehatan untuk memantau kondisi pengguna secara real-time, sehingga mendukung pengelolaan kesehatan yang lebih proaktif dan terintegrasi.
 
“Kolaborasi dengan ASKI mencerminkan komitmen kami dalam menghadirkan inovasi alat kesehatan dalam negeri yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Presiden Direktur Darya-Varia, Ian Kloer dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).
 
"Pengembangan DiViLab Optima dan DiViLab Core merupakan langkah strategis dalam menghadirkan solusi monitoring kesehatan berbasis teknologi yang mendukung program kesehatan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan akses terhadap screening mandiri," imbuhnya.
 
Sampai saat ini, ASKI telah mengembangkan lebih dari 30 jenis produk dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai kisaran 40–59 persen. Langkah ini sebagai komitmen program pemanfaatkan produk dalam negeri untuk industri.
 
Produk yang diluncurkan ini telah dipastikan memiliki kapasitas untuk bersaing dengan produk luar negeri. Aspek kualitas, teknologi, maupun keandalan penggunaan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dipastikan tidak jomplang dengan produk impor.
 
Sebagai Perusahaan yang terus bertransformasi menjadi integrated healthcare solution provider, Darya-Varia mengambil peran lebih luas dalam mengintegrasikan kapabilitas farmasi, teknologi, dan data untuk menghadirkan solusi kesehatan yang holistik. 

