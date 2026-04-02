Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
02 April 2026, 23.24 WIB

Cedera Ligamen Jadi Sport Injury Paling Banyak, Dokter Ungkap Penyebab dan Cara Mencegahnya

Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Primaya Hospital Bekasi Timur, dr. Evan (tengah) dalam konfrensi pers di Jakarta Pusat (Tazkia Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Cedera ligamen masih menjadi kasus paling dominan dalam cedera olahraga (sport injury), terutama pada bagian lutut. Kondisi ini bahkan menjadi keluhan yang paling sering ditangani di layanan ortopedi, salah satunya di Prinaya Hospital Bekasi Timur.

Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Primaya Hospital Bekasi Timur, dr. Evan mengungkapkan bahwa cedera ligamen, khususnya pada Anterior Cruciate Ligament (ACL), menjadi kasus terbanyak yang ditangani saat ini.

“Jadi sport injury yang paling banyak sampai saat ini itu adalah cedera ligamen ya. Ligamen itu adalah jaringan lunak yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Terutama di lutut namanya Anterior Cruciate Ligament (ACL). Itu paling banyak sampai saat ini yang kita tangani di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/4).

dr. Evan menjelaskan, penyebab cedera ACL umumnya bukan karena benturan langsung, melainkan gerakan non-kontak. Kondisi ini terjadi saat kaki menapak di tanah, tetapi tubuh berputar atau berbelok secara tiba-tiba sehingga menimbulkan tekanan rotasi pada lutut.

“Kalau dibilang penyebabnya paling banyak adalah karena injuri olahraga di mana posisinya non-kontak. Jadi bukan karena bentrokan ya, tapi biasanya pasiennya itu kakinya napak, badannya belok. Jadi non-kontak kita bilangnya. Jadi ada rotasional, ada twisting energy di mana si ACL di dalam lutut ini putus. Itu yang paling sering,” jelasnya.

Selain faktor gerakan, kurangnya pemanasan dan penggunaan perlengkapan olahraga yang tidak sesuai juga menjadi pemicu cedera. Ia menegaskan bahwa kebiasaan sederhana seperti tidak melakukan pemanasan bisa meningkatkan risiko cedera secara signifikan.

“Salah satu terjadinya cedera olahraga adalah kurangnya pemanasan, pemakaian alat yang tidak proper. Misalnya saya main futsal pakai sepatu basket, atau saya pakai sepatu sekolah, itu kan salah satunya pasti ada,” tambahnya.

Lebih lanjut, dr. Evan menekankan pentingnya latihan pendukung selain sekadar olahraga utama. Menurutnya, banyak orang hanya fokus pada latihan fisik seperti gym, tetapi melupakan aspek keseimbangan dan kontrol tubuh.

“Jadi yang paling sering ya memang kalaupun pemanasan sudah cukup biasanya kadang-kadang latihan. Jadi seorang atlet itu harus ada latihan penguatan ya, kemudian latihan balancing, kemudian latihan proprioceptive. Dia harus latihan loncatnya, turunnya. Jadi nggak cukup dia cuma nge-gym aja, sehingga kalau dia nge-gym aja dia nggak stabil, nggak seimbang, gampang goyang,” paparnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Kekurangan Kalsium dan Dampaknya pada Kesehatan Gigi: Penyebab, Gejala, dan Cara Pencegahannya - Image
Kesehatan

Kekurangan Kalsium dan Dampaknya pada Kesehatan Gigi: Penyebab, Gejala, dan Cara Pencegahannya

04 November 2025, 01.00 WIB

Rubella Bukan Campak Biasa! Kenali Gejala, Bahaya Terbesarnya pada Ibu Hamil, dan Cara Mencegahnya - Image
Kesehatan

Rubella Bukan Campak Biasa! Kenali Gejala, Bahaya Terbesarnya pada Ibu Hamil, dan Cara Mencegahnya

14 Oktober 2025, 02.28 WIB

6 Cara Memutihkan Lutut dan Siku di Rumah dengan Bahan Alami, Hasilnya Bisa Terlihat Lebih Cerah - Image
Lifestyle

6 Cara Memutihkan Lutut dan Siku di Rumah dengan Bahan Alami, Hasilnya Bisa Terlihat Lebih Cerah

06 Oktober 2025, 22.12 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore