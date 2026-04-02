9 Bahaya Menahan BAB Terlalu Sering, Mulai dari Picu Sembelit hingga Risiko Kanker Usus

JawaPos.com - Menahan buang air besar (BAB) sering dianggap sepele, apalagi saat seseorang sedang sibuk atau berada di tempat yang tidak nyaman. Padahal, kebiasaan ini bisa berdampak serius bagi kesehatan pencernaan jika dilakukan berulang kali. Banyak orang tidak menyadari bahwa dorongan BAB merupakan sinyal alami tubuh yang seharusnya tidak diabaikan.

Secara normal, sistem pencernaan bekerja dengan ritme tertentu untuk membuang sisa makanan dari tubuh. Namun, ketika keinginan BAB ditahan, feses akan tertahan lebih lama di dalam usus. Kondisi ini membuat tubuh menyerap kembali air dari feses, sehingga teksturnya menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan. Akibatnya, berbagai gangguan pencernaan bisa muncul, mulai dari yang ringan hingga berisiko serius.

Dilansir dari Alodokter dan Hallosehat, berikut sejumlah dampak menahan BAB yang perlu diwaspadai.

1. Feses Mengeras dan Picu Sembelit

Salah satu dampak paling umum adalah sembelit. Ketika BAB ditahan, air dalam feses akan terus diserap oleh usus, membuatnya menjadi kering dan keras. Feses yang mengeras ini sulit dikeluarkan dan sering kali menimbulkan rasa tidak nyaman hingga nyeri perut.

2. Pergerakan Usus Menjadi Lambat

Kebiasaan menahan BAB dapat mengganggu sistem kerja usus. Dalam jangka panjang, pergerakan usus bisa melambat bahkan kehilangan ritme alaminya. Hal ini membuat dorongan BAB menjadi tidak teratur dan memperburuk kondisi sembelit.

3. Meningkatkan Risiko Wasir atau Ambeien

Sembelit akibat menahan BAB sering membuat seseorang harus mengejan lebih keras saat buang air besar. Tekanan berlebih ini dapat menyebabkan pembuluh darah di area anus dan rektum membengkak, yang dikenal sebagai wasir atau ambeien. Gejalanya bisa berupa nyeri, gatal, hingga BAB berdarah.