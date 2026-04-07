Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 00.15 WIB

Demam Turun Seketika!, Trik Jitu Mengatasi Rasa Sakit Tanpa Harus Minum Obat Kimia

Ilustrasi demam/freepik - Image

Ilustrasi demam/freepik

JawaPos.com - Demam terjadi saat suhu tubuh naik sampai menunjukkan angka lebih dari 38 derajat Celcius.

Demam terjadi dari respon alami tubuh dalam melawan infeksi virus dan kuman bakteri. Meskipun begitu, suhu tubuh yang terlalu tinggi bisa menimbulkan rasa tidak nyaman jika tidak segera ditangani.

Kebanyakan orang langsung terburu-buru mengambil paracetamol untuk meredakan demam. Namun, ada solusi lain yang dapat anda lakukan untuk bisa menurunkan demam secara alami.

Merangkum informasi dari laman /ayosehat.kemkes.go.id dan puskesmasperampuan-dikes.lombokbaratkab.go.id berikut trik jitu menurunkan demam tanpa obat

Demam anda bisa cepat turun dengan cara mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan minum 8 gelas air mineral setiap hari, agar suhu tubuh cepat stabil.

Namun, anda juga bisa memenuhi cairan tubuh dengan cara lain seperti mengkonsumsi kaldu ayam hangat, jus buah, air kelapa, dan minum jeruk hangat.

Istirahat total adalah langkah yang perlu dilakukan saat sedang demam. Hentikan segala jenis aktivitas supaya tubuh bisa berhenti bekerja dan mendapatkan energi untuk memulihkan diri.

Tidur dengan selimut mampu membantu tubuh anda mengeluarkan keringat, sehingga suhu tubuh bisa menjadi normal.

Wedang jahe juga dapat dijadikan obat alami untuk menurunkan demam. Jahe mengandung senyawa antibakteri yang dapat mengobati panas di tubuh anda. Jahe bisa langsung dibuat menjadi wedang atau dicampur ke dalam teh hangat

Saat demam,kompres bagian tubuh anda dengan air hangat untuk membantu mengeluarkan panas dari tubuh. Kompres hangat pada bagian ketiak dan selangkangan selama 10-15 menit untuk hasil yang efektif. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Musim Hujan Bikin Panas Badan? Lakukan 5 Cara Ini Biar Cepat Pulih - Image
Nasional

Musim Hujan Bikin Panas Badan? Lakukan 5 Cara Ini Biar Cepat Pulih

26 Januari 2026, 20.51 WIB

Wajib Tahu! Ini Dia 3 Kesalahan Pertolongan Pertama saat Demam yang Masih Sering Dilakukan - Image
Kesehatan

Wajib Tahu! Ini Dia 3 Kesalahan Pertolongan Pertama saat Demam yang Masih Sering Dilakukan

04 Desember 2025, 20.52 WIB

Dampak Demam pada Ibu Hamil dan Hubungannya dengan Risiko Autisme pada Anak - Image
Kesehatan

Dampak Demam pada Ibu Hamil dan Hubungannya dengan Risiko Autisme pada Anak

27 November 2025, 22.39 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore