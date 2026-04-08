Dimas Choirul
08 April 2026, 16.27 WIB

Pererat Silaturahmi, Ratusan Member White Car Indonesia (WCI) Padati Purwakarta dalam Gelaran Halal Bihalal 2026

Bupati Purwakarta sekaligus anggota aktif WCI Regional Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (T-013) dalam acara halal bihalal nasional yang berlangsung meriah di Taman Maya Datar, Purwakarta. (Istimewa).

JawaPos.com – Komunitas pecinta mobil putih, White Car Indonesia (WCI), sukses menggelar acara halal bihalal nasional yang berlangsung meriah di Taman Maya Datar, Purwakarta. Acara ini menjadi momentum istimewa karena dihadiri langsung oleh Bupati Purwakarta sekaligus anggota aktif WCI Regional Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (T-013), atau yang akrab disapa Om Zein.

Kemeriahan Rolling Thunder dan Kehadiran Lintas Regional
Kemeriahan acara sudah terasa sejak siang hari dengan aksi Rolling Thunder yang diikuti oleh sekitar 80 unit mobil putih. Konvoi tertib ini melintasi jalanan protokol Purwakarta sebelum memasuki lokasi utama, menciptakan pemandangan serba putih yang ikonik.

Tercatat sekitar 150 lebih member WCI hadir memadati lokasi. Tak hanya dari pulau Jawa, antusiasme peserta juga datang dari wilayah jauh, salah satunya perwakilan dari Regional Sumatera Selatan yang turut hadir menempuh perjalanan jauh demi meramaikan suasana kekeluargaan ini.

Diskusi Hangat di Rumah Dinas Bupati
Sebelum memasuki acara malam hari, seluruh peserta diajak untuk beristirahat sejenak di Rumah Dinas Bupati Purwakarta. Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, para member berkesempatan ngobrol langsung dengan Om Zein.

Dalam sambutannya, Om Zein menyampaikan rasa bangganya atas soliditas komunitas ini.

"Kegiatan Halalbihalal WCI kali ini terasa sangat luar biasa dan penuh dengan suasana kekeluargaan yang guyub. Kehadiran anggota dari Jawa hingga luar Jawa menunjukkan bahwa ikatan kita masih sangat kuat dan semakin solid," ujar Om Zein.

Komunitas pecinta mobil putih, White Car Indonesia (WCI), sukses menggelar acara halal bihalal nasional yang berlangsung meriah di Taman Maya Datar, Purwakarta/(Istimewa)

WCI Sebagai Wadah Pemersatu
Sesuai dengan semboyan "We Are White, We Are Family", Om Zein menegaskan bahwa warna putih adalah simbol pemersatu. Beliau menekankan bahwa WCI bukan sekadar perkumpulan pemilik mobil, melainkan sebuah keluarga besar.

Visi Masa Depan WCI yang Diharapkan:

Kekeluargaan: Menjalin kedekatan erat tanpa sekat antar anggota.
Persahabatan: Membangun hubungan yang tulus dan jujur.
Pertemanan Luas: Menjadi wadah interaksi positif yang inklusif.

"Keanggotaan WCI tidak didasari oleh ikatan darah atau kesamaan merk mobil tertentu, melainkan oleh kesamaan warna putih yang berkembang menjadi persaudaraan. WCI punya potensi besar merangkul siapa saja yang memiliki semangat kekeluargaan yang sama," tambahnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
