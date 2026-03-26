26 Maret 2026, 18.58 WIB

Pecinta Kuliner Merapat! Ini 6 Rumah Makan Padang Terbaik dan Rasanya Enak di Surabaya

Ilustrasi masakan padang. (Tokopedia)

JawaPos.com - Surabaya bukan hanya dikenal sebagai kota metropolitan, tetapi juga surga bagi para pecinta kuliner Nusantara. Salah satu jenis makanan yang paling mudah ditemukan dan selalu jadi favorit banyak orang adalah masakan Padang.

Dengan cita rasa khas Minangkabau yang kaya akan rempah dan santan, nasi Padang selalu berhasil memanjakan lidah. Mulai dari rendang, gulai, hingga sambal hijau, semua tersaji dengan lezat dan menggoda.

Jika Anda sedang berada di Surabaya dan ingin menikmati hidangan Padang yang autentik, melansir 10 Best Id, berikut rekomendasi rumah makan Padang terbaik yang wajib Anda coba.

1. Rumah Makan Bundo Sati – Walikota Mustajab

Bagi pecinta gulai kepala kakap, udang balado pete, dan sate Padang, Rumah Makan Bundo Sati adalah tempat yang tak boleh dilewatkan. Hidangan yang disajikan di sini memiliki cita rasa otentik khas Minang yang kuat dan menggugah selera.

Rumah makan ini terletak di Jalan Walikota Mustajab No. 70, Ketabang, Surabaya, dan selalu ramai oleh pelanggan setia yang mencari rasa otentik.

2. Restoran Sederhana – Kupang Indah

Restoran Sederhana sudah menjadi ikon kuliner Padang di banyak kota, termasuk Surabaya. Di cabangnya yang berada di Jalan Kupang Indah No. 1, Surabaya, Anda bisa menemukan menu khas seperti rendang, dendeng batokok, ayam pop, hingga oseng terong pete.

Dengan cita rasa yang konsisten dan penyajian yang menggugah selera, tempat ini cocok untuk makan bersama keluarga maupun teman kerja.

3. Rumah Makan Padang Goyang Lidah – Konsep Prasmanan

Kalau Anda lebih suka konsep prasmanan, Rumah Makan Padang Goyang Lidah menawarkan pengalaman yang berbeda. Tidak seperti rumah makan Padang pada umumnya, di sini pelanggan bisa mengambil makanan sendiri langsung dari meja panjang.

Dengan harga terjangkau, rata-rata di bawah Rp50.000, tempat makan yang berada di beberapa titik strategis Surabaya ini cocok untuk makan siang cepat atau santai di malam hari.

4. Rumah Makan Sederhana Combes Group – Luas dan Nyaman

Terletak di Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 1921, Embong Kaliasin, Surabaya, rumah makan ini terkenal dengan ruangannya yang luas dan bersih, cocok untuk makan bersama keluarga besar atau kolega.

