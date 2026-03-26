Cobain Bun! Intip Resep Tim Ikan Gurame, Sajian Nikmat Keluarga Pasti Suka

Resep Tim Ikan Gurame yang Gurih dan Lembut
JawaPos.com - Ikan gurame adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sering dijadikan pilihan karena dagingnya yang lezat dan lembut.
Mengolah ikan gurame dengan cara yang tepat bisa menghasilkan hidangan yang sangat menggugah selera. Salah satu resep yang patut Anda coba adalah tim ikan gurame ala Chef Devina Hermawan.
Resep Tim Ikan Gurame ini mudah diikuti, praktis, dan tentunya sangat gurih. Dengan bahan yang sederhana, Anda dapat membuat hidangan istimewa untuk keluarga. Berikut adalah resep lengkapnya untuk 3-4 porsi.
Bahan yang Dibutuhkan
Bahan utama:
- 1 ekor ikan gurame (650 gr)
- 4 cm jahe
- 1 batang daun bawang
Bahan saus:
- 5 siung bawang putih
- 2 buah cabai merah keriting
- 1 batang daun bawang
- 2 sdm minyak
- ½ sdm minyak wijen (opsional)