Nova Dinata
27 Maret 2026, 04.03 WIB

Berburu Tempat Es Krim Angi Khas Pontianak yang Disajikan Dalam Batok Kelapa

Es krim angi. (TasteAtlas) - Image

Es krim angi. (TasteAtlas)

JawaPos.com - Es krim angi atau es krim petrus dikenal sebagai salah satu ragam kuliner dari Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Bahkan es krim jenis ini makin banyak peminatnya karena dianggap unik dan autentik. 

Apalagi hidangan manis itu memiliki ciri khas dalam penyajian, yaitu menggunakan batok kelapa muda. Cara seperti itu memberikan sensasi segar alami.

Ada tujuh tempat untuk berburu es krim angi di Pontianak dan disajikan dalam batok kelapa sebagaimana dilansir TasteAtlas.

1. Es Krim Angi - Kedai Legendaris Utama

Es krim angi cocok menjadi destinasi utama untuk dikunjungi jika berada di Pontianak karena penyajiannya dalam batok kelapa muda.  

Tempat ini berdiri sejak 1950-an dan masih bertahan hingga saat ini. Es krim dibuat dari bahan alami dipadukan dengan daging kelapa muda. Penyajiannya yang unik memberikan sensasi makan autentik bagi wisatawan mancanegara.

2. Es Krim Petrus -  Nama yang Populer di Kalangan Lokal

Banyak wisatawan menyebut es krim angi sebagai es krim petrus karena lokasinya berada tepat di depan kompleks sekolah Santo Petrus.  

Penemuan tersebut muncul dari masyarakat dan menjadi identitas kuliner lokal yang mudah dikenali wisatawan. Tempat ini selalu ramai pengunjung,  terutama pelajar, wisatawan, dan keluarga yang datang untuk menikmati es krim klasik Pontianak.

3. Area Wisata Kuliner jalan KS Tubun 

Lokasi kedai es krim ini berada di kawasan kuliner yang menjadi rute wisata. Banyak tour lokal menjadikan area ini sebagai destinasi wajib kuliner Pontianak. 

Tekstur es krim lembut dan rasa kelapa yang kuat sebagai ciri khas yang sulit ditemukan di tempat lain.  Keunikan es krim batok kelapa yang selalu direkomendasikan saat city tour Pontianak.

4. Spot Wisata kuliner Kota Khatulistiwa 

Cuaca Pontianak yang panas sangat cocok juk menyantap es krim angi. Banyak wisatawan yang singgah karena es krim ini sangat segar.  

Penyajian nya yang unik menjadi daya tarik visual sekaligus pengalaman makan tradisional. Kedai ini selalu ramai pengunjung karena menjadi favorit warga lokal untuk melepas dahaga di siang hari. 

5. Destinasi Kuliner Tradisional Pontianak

Es krim angi termasuk dalam daftar minuman khas Pontianak yang wajib dicoba wisatawan. Justru, kuliner tradisional yang menggunakan wadah alami seperti kelapa menjadi daya tarik kuliner Asia Tenggara.

6. Kedai Es Krim Legendaris Indonesia

Jika dilihat secara nasional, Es krim Angi juga masuk dalam kedai es krim legendaris Indonesia. Kedai es krim ini terkenal luas karena mempertahankan resep tradisionalnya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya nilai sejarah dan konsistensi rasa yang bertahan hingga sekarang.

7. Destinasi oleh-oleh Kuliner Wisatawan

Ketika berkunjung ke Pontianak tidak sedikit wisatawan yang datang untuk mencari es krim angi. Es krim ini dibuat tanpa bahan pengawet yang menjadi daya tarik wisatawan. Keunikan rasa lokal seperti ketan hitam dan cempedak menjadikannya berbeda dari es krim pada umumnya.

