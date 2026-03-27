Nasi Goreng Terasi Sambal Matah: Kreasi Resep Unik yang Simpel, Wangi, dan Anti Bosen

JawaPos.com - Nasi goreng biasanya identik dengan bumbu halus yang kuat. Namun, berbeda dengan versi yang satu ini.

Nasi goreng terasi ini justru mengandalkan bumbu iris, terinspirasi dari sambal matah, sehingga menghasilkan aroma yang lebih segar dan kompleks.

Meski tanpa bumbu halus, cita rasanya tetap kaya. Perpaduan terasi, daun jeruk, dan serai menciptakan wangi yang menggoda, sementara tampilannya pun lebih cerah dan tidak monoton.

Cocok untuk Anda yang ingin menikmati nasi goreng simpel, tapi tetap istimewa. Yuk intip resep lengkapnya seperti dilansir dari YouTube Devina Hermawan.

Bahan Nasi Goreng Terasi (2 Porsi)

- 350 gram nasi putih (disarankan nasi dingin)

- 12 siung bawang merah, iris tipis

- 3 siung bawang putih, iris

- 9 buah cabai rawit merah, iris

- 4 lembar daun jeruk, buang tulang tengah lalu iris

- 2 batang serai (bagian putih), iris halus

- 5 potong hati ampela kecap, potong sesuai selera

- 6 gram terasi bubuk

- ¼ sdt kunyit bubuk (opsional, untuk warna)

- ½ sdt kaldu jamur

- ½ sdt gula pasir

- 1 buah jeruk limau (opsional)

Pelengkap:

- Telur mata sapi

- Emping

- Bawang goreng

Cara Membuat Nasi Goreng Terasi

Panaskan sedikit minyak di wajan.

Tumis bawang putih, bawang merah, cabai rawit, serai, dan daun jeruk hingga harum.

Masukkan terasi bubuk dan kunyit bubuk, aduk rata.

Tambahkan nasi putih, aduk hingga tercampur merata.

Masukkan hati ampela kecap, kaldu jamur, dan gula. Aduk kembali.