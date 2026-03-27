Leni Setya Wati
27 Maret 2026, 15.05 WIB

Nasi Goreng Terasi Sambal Matah: Kreasi Resep Unik yang Simpel, Wangi, dan Anti Bosen

Ilustrasi nasi goreng terasi (Instagram @koh_aming)

JawaPos.com - Nasi goreng biasanya identik dengan bumbu halus yang kuat. Namun, berbeda dengan versi yang satu ini.

Nasi goreng terasi ini justru mengandalkan bumbu iris, terinspirasi dari sambal matah, sehingga menghasilkan aroma yang lebih segar dan kompleks.

Meski tanpa bumbu halus, cita rasanya tetap kaya. Perpaduan terasi, daun jeruk, dan serai menciptakan wangi yang menggoda, sementara tampilannya pun lebih cerah dan tidak monoton.

Cocok untuk Anda yang ingin menikmati nasi goreng simpel, tapi tetap istimewa. Yuk intip resep lengkapnya seperti dilansir dari YouTube Devina Hermawan.

Bahan Nasi Goreng Terasi (2 Porsi)

- 350 gram nasi putih (disarankan nasi dingin)
- 12 siung bawang merah, iris tipis
- 3 siung bawang putih, iris
- 9 buah cabai rawit merah, iris
- 4 lembar daun jeruk, buang tulang tengah lalu iris
- 2 batang serai (bagian putih), iris halus
- 5 potong hati ampela kecap, potong sesuai selera
- 6 gram terasi bubuk
- ¼ sdt kunyit bubuk (opsional, untuk warna)
- ½ sdt kaldu jamur
- ½ sdt gula pasir
- 1 buah jeruk limau (opsional)

Pelengkap:

- Telur mata sapi
- Emping
- Bawang goreng

Cara Membuat Nasi Goreng Terasi

Panaskan sedikit minyak di wajan.

Tumis bawang putih, bawang merah, cabai rawit, serai, dan daun jeruk hingga harum.

Masukkan terasi bubuk dan kunyit bubuk, aduk rata.

Tambahkan nasi putih, aduk hingga tercampur merata.

Masukkan hati ampela kecap, kaldu jamur, dan gula. Aduk kembali.

Koreksi rasa, tambahkan garam jika diperlukan.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Telur Saus Daun Bawang Viral, Menu Simpel yang Bikin Nasi Auto Nambah - Image
Kuliner

Telur Saus Daun Bawang Viral, Menu Simpel yang Bikin Nasi Auto Nambah

29 Maret 2026, 18.14 WIB

Potato Broccoli Purée with Eggs, Menu Sarapan Sehat yang Simpel dan Elegan - Image
Kuliner

Potato Broccoli Purée with Eggs, Menu Sarapan Sehat yang Simpel dan Elegan

29 Maret 2026, 18.12 WIB

Mie Goreng Nyemek, Comfort Food Gurih Pedas yang Selalu Bikin Nagih - Image
Kuliner

Mie Goreng Nyemek, Comfort Food Gurih Pedas yang Selalu Bikin Nagih

29 Maret 2026, 18.11 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

