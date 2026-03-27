Cara Membuat Sate Ayam Singapura, Gurih Manis dengan Saus Kacang Kaya Rempah



JawaPos.com - Kalau biasanya kamu menikmati sate ayam dengan bumbu kacang khas Indonesia, versi Sate Ayam Singapura ini punya cita rasa yang sedikit berbeda. Lebih creamy, kaya rempah, dan punya sentuhan manis gurih yang khas dari perpaduan santan dan gula palem.



Terinspirasi dari resep @devinahermawan, menu ini cocok banget jadi sajian spesial keluarga karena rasanya lebih “premium” dan kompleks dibanding sate ayam biasa.



Bahan Marinasi Sate

500 gram paha ayam filet

2 sdm bumbu marinasi instan

1/4 bawang bombai

3 cm lengkuas

2 sdm santan

1 sdm minyak

1 sdt gula pasir



Bahan Bumbu Kacang

3 cm lengkuas, iris

6 siung bawang merah

5 siung bawang putih

3 buah cabai merah (buang biji)

50 ml minyak

100 gram kacang tanah goreng

3 lembar daun jeruk

325 ml air

1 sdm gula palem

1 sdm gula pasir

2 sdm santan

1 sdt garam

3/4 sdt kaldu jamur



Bahan Pelengkap

Lontong, potong

Bawang bombai merah, iris

Timun, potong

Nanas, haluskan



Cara Membuat Sate Ayam

1. Pertama, potong ayam memanjang agar mudah ditusuk dan matang merata. Marinasi dengan lengkuas parut, bawang bombai parut, bumbu marinasi, gula, minyak, dan santan.

2. Aduk hingga rata, lalu diamkan minimal 1 jam agar bumbu meresap. Setelah itu, tusukkan ayam ke tusuk sate sambil sedikit ditekan agar padat.

3. Haluskan lengkuas, cabai, bawang merah, bawang putih, dan minyak menggunakan chopper atau blender.

4. Tumis bumbu halus hingga harum. Setelah itu, masukkan kacang tanah goreng yang sudah diblender kasar.

5. Tambahkan air, daun jeruk, gula palem, gula pasir, garam, kaldu jamur, dan santan. Masak dengan api kecil hingga saus mengental dan bumbu matang sempurna.

6. Bakar sate di atas arang atau grill pan hingga matang dan sedikit kecoklatan. Bolak-balik agar tidak gosong dan matang merata.

7. Kamu juga bisa mengoleskan sedikit bumbu atau minyak agar sate lebih juicy saat dibakar.

8. Sajikan sate bersama lontong, siram dengan bumbu kacang yang kental, lalu tambahkan irisan bawang bombai, timun, dan nanas halus.

9. Perpaduan ini menciptakan rasa yang kompleks: gurih, manis, segar, dan sedikit asam dari nanas.



Yang membedakan sate ini adalah penggunaan santan dan gula palem dalam bumbu kacang, sehingga rasanya lebih creamy dan dalam.



Tambahan nanas juga memberi sentuhan segar yang membuat hidangan ini tidak terasa berat.



Gunakan paha ayam agar teksturnya lebih juicy dibanding dada. Pastikan juga bumbu kacang dimasak hingga benar-benar matang agar tidak langu. Kalau ingin aroma lebih autentik, gunakan arang saat membakar sate.



Sate Ayam Singapura ini cocok untuk acara keluarga atau menu spesial di rumah. Rasanya unik, tampilannya menarik, dan pastinya bikin makan jadi lebih istimewa.