Resep Cireng Mini yang Renyah di Luar dan Kenyal di Dalam, Cocok Jadi Camilan Simple untuk Anak-anak! 

Cireng mini menjadi salah satu camilan favorit yang tidak pernah lekang oleh waktu.

Teksturnya yang renyah di luar namun kenyal di dalam membuat jajanan khas ini begitu digemari, terutama oleh anak-anak.

Dengan bahan dasar tepung tapioka yang sederhana, cireng bisa diolah menjadi camilan lezat yang praktis dan ekonomis untuk disajikan di rumah.

Bagi para orang tua, menghadirkan camilan yang enak sekaligus aman dan higienis tentu menjadi prioritas.

Membuat cireng mini sendiri di rumah bisa menjadi solusi tepat, karena Anda dapat mengontrol bahan yang digunakan serta menyesuaikan rasa sesuai selera keluarga.

Selain itu, proses pembuatannya pun tergolong mudah dan tidak memerlukan waktu lama, sehingga cocok untuk dijadikan ide camilan sehari-hari.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan resep cireng mini yang renyah di luar dan tetap kenyal di dalam, lengkap dengan tips agar hasilnya tidak keras dan tetap lezat saat disantap.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Anda bisa menyajikan camilan sederhana yang disukai anak-anak sekaligus menjadi teman santai yang menyenangkan di berbagai suasana.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep untuk membuat cireng mini yang enak dengan tektsur renyah di luar dan kenyal di dalam yang bisa kamu coba di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat cireng mini yang enak dan cocok untuk dijadikan sebagai camilan.

Bahan-bahan untuk membuat cireng mini:

· Bahan adonan cireng:

· 100 gram tapioka

· 25 gram tepung terigu protein sedang