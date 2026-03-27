Sawi Gulung Ayam, Menu Diet Simpel yang Tetap Enak dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari menu sehat tapi tetap enak, sawi gulung ayam bisa jadi pilihan yang pas. Hidangan ini tidak hanya rendah kalori, tapi juga tinggi protein dan serat, sehingga cocok untuk kamu yang sedang menjaga pola makan.



Dilansir dari resep yang dibagikan oleh @pattygurlz, menu ini termasuk “diet friendly” karena menggunakan bahan-bahan segar tanpa banyak minyak. Teknik memasaknya pun cukup dengan dikukus, sehingga lebih sehat dibandingkan digoreng.



Yang menarik, meskipun sederhana, rasanya tetap kaya karena dipadukan dengan saus gurih pedas yang bikin nagih. Cocok untuk makan siang, makan malam, bahkan meal prep.



Bahan Utama

10 lembar sawi putih (kukus 3 menit)

300 gr fillet ayam

1 batang daun bawang

1 siung bawang putih

½ buah wortel

1 butir telur kecil

2 sdm tepung tapioka

1 sdt kecap asin

1 sdt saus tiram

1 sdt minyak wijen

Garam, gula, dan lada secukupnya



Bahan Saus

7 buah cabai

2 siung bawang merah

1 siung bawang putih

200 ml air

Garam dan gula secukupnya

1 sdm saus cabai

1 sdt saus tiram

½ buah jeruk nipis

Larutan maizena (maizena + air)



Cara Membuat

1. Siapkan Sawi

Kukus sawi putih selama kurang lebih 3 menit hingga layu.

Angkat dan tiriskan, lalu sisihkan.

2. Buat Isian Ayam

Haluskan atau cincang fillet ayam.

Tambahkan daun bawang, bawang putih cincang, dan wortel parut.

Masukkan telur, tepung tapioka, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen.

Beri garam, gula, dan lada secukupnya.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

3. Membentuk Gulungan

Ambil satu lembar sawi, beri isian ayam secukupnya.

Gulung rapi seperti roll atau lumpia.

Lakukan hingga semua bahan habis.

4. Proses Memasak

Susun gulungan sawi dalam kukusan.

Kukus selama kurang lebih 15 menit hingga matang.



Cara Membuat Saus

1. Haluskan cabai, bawang merah, dan bawang putih.

2. Masak dengan sedikit air hingga mendidih.

3. Tambahkan saus cabai, saus tiram, garam, dan gula.

4. Masukkan perasan jeruk nipis untuk rasa segar.

5. Tuang larutan maizena, aduk hingga saus mengental.

6. Koreksi rasa, lalu angkat.



Mengutip dari @pattygurlz, hidangan ini punya kombinasi tekstur yang menarik, lembut dari sawi, juicy dari ayam, dan sedikit crunchy dari wortel. Saat disiram saus, rasanya jadi semakin kompleks: gurih, pedas, dan segar dalam satu gigitan.



Karena dikukus, rasa alami bahan tetap terasa dan tidak tertutup minyak. Ini yang membuatnya cocok untuk kamu yang sedang diet tapi tetap ingin makan enak.



Gunakan ayam segar agar hasilnya lebih juicy. Jangan terlalu banyak mengisi agar gulungan tidak mudah terbuka saat dikukus.



Untuk saus, kamu bisa menyesuaikan level pedas sesuai selera. Jika tidak suka pedas, cukup kurangi jumlah cabai.



Menu ini bisa jadi alternatif sehat untuk menggantikan gorengan atau makanan berat. Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga gampang ditemukan di pasar atau supermarket.



Seperti yang dilansir dari @pattygurlz, resep ini juga cocok untuk kamu yang ingin mulai hidup lebih sehat tanpa harus mengorbankan rasa.