Sambal Pindang Surabaya dengan Bumbu Petis: Resep Sederhana dengan Rasa Medok yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Sambal pindang khas Surabaya menjadi salah satu sajian rumahan yang sederhana, tetapi mampu menggugah selera makan.

Meski hanya menggunakan ikan pindang sebagai bahan utama, perpaduan bumbu dan petis khas Jawa Timur membuat rasanya begitu kaya, gurih, dan pedasnya nendang.

Tak heran jika menu ini sering bikin siapa saja sulit berhenti makan. Cocok disajikan sebagai lauk harian, sambal pindang ini juga praktis dibuat di rumah.

Dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel, Sabtu (28/3), berikut cara masak sambal pindang khas Surabaya dengan cita rasa yang medok.

Bahan Sambal Pindang Surabaya

- 15 ekor ikan pindang keranjang

- 1 sdm gula merah

- 2 sdm petis ikan Madura

- 1 sdt terasi udang

- 2 sdt kaldu jamur

- 250 ml air

Bumbu halus:

- 125 gram bawang merah

- 60 gram bawang putih

- 50 gram cabai merah besar

- 50 gram cabai keriting merah

- 75 gram cabai rawit merah

- 100 gram tomat merah

Cara Membuat Sambal Pindang Surabaya

Langkah pertama, goreng ikan pindang hingga berwarna kecokelatan. Setelah itu, ambil bagian dagingnya saja dan sisihkan.

Selanjutnya, goreng semua bahan sambal seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat hingga matang. Setelah matang, haluskan bumbu secara kasar agar teksturnya tetap terasa.

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum. Tambahkan gula merah, terasi, kaldu jamur, dan sedikit garam. Aduk hingga bumbu benar-benar matang dan mengeluarkan aroma sedap.

Tuangkan air, lalu masukkan petis ikan untuk memperkuat cita rasa khas Jawa Timur. Setelah itu, masukkan ikan pindang yang sudah digoreng.