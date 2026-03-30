Resep Crispy & Cream Protein Salad, Salad Sehat yang Nggak Ngebosenin



JawaPos.com - Kalau selama ini salad identik dengan makanan hambar dan kurang mengenyangkan, Crispy & Cream Protein Salad ini bisa jadi game changer. Perpaduan sayuran segar, tofu renyah, dan dressing creamy berbasis protein bikin menu ini terasa lebih “hidup” dan satisfying.



Salad ini nggak cuma segar, tapi juga kaya tekstur. Ada sensasi crunchy dari sayuran, crispy dari tofu, dan creamy dari dressing yang menyelimuti semua bahan. Kombinasi ini bikin setiap suapan terasa lengkap dan jauh dari kata membosankan.



Menariknya lagi, salad ini tinggi protein karena menggunakan tofu, paneer, dan yogurt. Cocok banget untuk kamu yang lagi menjaga pola makan sehat, diet, atau sekadar ingin makan lebih clean tanpa mengorbankan rasa.



Bahan Crispy & Cream Protein Salad

Bahan Salad

Daun selada segar (potong-potong)

Tomat cherry

Alpukat matang (potong dadu)

Timun (potong-potong)



Bahan Crispy Tofu

100 gram tofu (potong dadu)

Garam secukupnya

Bubuk cabai merah secukupnya

1 sdt minyak (untuk memanggang)



Bahan Creamy Protein Dressing

50 gram paneer

2 sdm hung curd atau Greek yogurt

4-5 siung bawang putih (opsional)

1 buah cabai hijau (opsional)

Garam secukupnya

Oregano secukupnya

Chilli flakes secukupnya

Perasan lemon segar



Cara Membuat Crispy & Cream Protein Salad

1. Panaskan sedikit minyak di atas pan.

2. Masukkan tofu yang sudah dipotong dadu, lalu taburi garam dan bubuk cabai.

3. Masak tofu hingga berwarna keemasan dan teksturnya crispy di luar.

4. Siapkan mangkuk besar, lalu masukkan selada, tomat cherry, alpukat, dan timun.

5. Untuk dressing, masukkan paneer, hung curd atau 6. Greek yogurt, bawang putih, cabai hijau, garam, oregano, chilli flakes, dan perasan lemon ke dalam blender.

7. Haluskan hingga teksturnya lembut dan creamy.

8. Tambahkan tofu crispy ke dalam mangkuk salad.

9. Tuangkan dressing creamy di atasnya, lalu aduk ringan sebelum disajikan.



Salah satu daya tarik utama dari salad ini adalah permainan teksturnya. Tofu yang crispy memberikan kontras dengan lembutnya alpukat dan segarnya sayuran. Sementara itu, dressing creamy berbasis paneer dan yogurt menambah rasa gurih sekaligus sedikit asam yang menyegarkan.



Tidak seperti salad biasa yang cenderung ringan, menu ini terasa lebih “berisi” karena adanya protein dari tofu dan produk susu. Ini membuat salad bisa dijadikan menu utama, bukan sekadar side dish.



Selain itu, penggunaan bahan segar seperti lemon dan oregano juga memberikan aroma yang menggugah selera. Rasanya jadi lebih kompleks tanpa perlu tambahan saus instan.



Crispy & Cream Protein Salad sangat cocok untuk kamu yang ingin makan sehat tanpa ribet. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya juga cepat. Menu ini bisa dijadikan pilihan makan siang ringan atau makan malam yang tidak terlalu berat.



Untuk kamu yang suka meal prep, salad ini juga bisa disiapkan sebelumnya. Simpan dressing terpisah agar sayuran tetap segar saat akan dikonsumsi. Tinggal campur saat akan dimakan, praktis banget.



Dari segi nutrisi, kombinasi serat dari sayuran, lemak sehat dari alpukat, dan protein dari tofu serta paneer membuat menu ini seimbang. Cocok untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner sehat. Seperti dilansir dari @greenvelvetspread, “If salads bored you before, this one will change your mind forever.”