Intip 10 Tempat Nongkrong dan Bersantai di Cirebon, Warung Kopi Murah Bisa Jadi Tujuan!

Menikmati secangkir kopi hangat di tempat yang nyaman dan ramah di kantong tentu menjadi pilihan banyak orang.

Di Cirebon, terdapat berbagai warung kopi yang menawarkan suasana unik dengan harga terjangkau.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa rekomendasi warung kopi murah di Cirebon yang bisa Anda kunjungi:

1. Warung Kopi Manis

Terletak di Jalan Ir. Soekarno, Talun, Kabupaten Cirebon, Warung Kopi Manis menawarkan pengalaman ngopi dengan nuansa pedesaan yang kental. Dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, tempat ini memberikan suasana tenang dan asri. Menu yang disajikan berupa hidangan tradisional dengan konsep prasmanan, memungkinkan pengunjung memilih sesuai selera. Jam operasionalnya adalah Senin hingga Jumat pukul 06.00-21.00 WIB, Sabtu pukul 06.00-22.00 WIB, dan Minggu pukul 06.00-20.00 WIB.

2. Warkop Memanggil

Berlokasi di Jalan Kompleks PLTG Kota Cirebon, Warkop Memanggil hadir dengan konsep kekinian yang estetik. Tersedia area indoor dan outdoor yang nyaman untuk bersantai atau bekerja. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari kopi, minuman non-kopi, hingga camilan, semuanya dengan harga terjangkau. Fasilitas Wi-Fi gratis juga disediakan bagi pengunjung. Warkop ini buka setiap hari dari pukul 07.00 hingga 03.00 WIB.

3. Nawa Coffee

Nawa Coffee berlokasi di Jalan Swasembada Mega Endah, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Kedai ini menawarkan suasana homey dengan dekorasi yang sederhana namun nyaman. Menu yang disajikan meliputi berbagai jenis kopi dan makanan ringan, cocok untuk tempat berkumpul bersama teman atau keluarga.