Simak, 5 Restoran Seafood Terbaik di Cirebon yang Cocok Untuk Dinikmati Bersama Keluarga

JawaPos.com - Menikmati hidangan laut bersama keluarga di Cirebon menjadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan.

Kota ini menawarkan berbagai restoran seafood dengan menu lezat, suasana nyaman, dan harga yang bersahabat.

Berikut adalah lima rekomendasi restoran seafood di Cirebon yang cocok untuk kulineran bersama keluarga:

1. H. Moel Seafood Pusat Cirebon Sebagai salah satu restoran seafood legendaris di Cirebon, H. Moel Seafood menawarkan berbagai hidangan laut dengan cita rasa khas.

Menu andalannya meliputi kepiting saus tiram spesial, udang bakar madu, dan cumi goreng tepung spesial. Harga menu bervariasi, namun tetap terjangkau untuk keluarga. Restoran ini berlokasi di Jalan Kalibaru Selatan No.39, Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

2. Seafood Pa'de Kliwon Terletak dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara di Jalan Kalijaga No.1, Kejawanan, Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Seafood Pa'de Kliwon menawarkan hidangan laut segar dengan cita rasa istimewa.

Menu yang ditawarkan antara lain kepiting saus telur asin, cumi goreng tepung, dan ikan kakap saus Padang. Harga menu cukup bersahabat, menjadikannya pilihan tepat untuk makan bersama keluarga.

3. Jumbo Restaurant Seafood Jumbo Restaurant Seafood dikenal dengan tempatnya yang luas, cocok untuk acara keluarga besar. Menu yang disajikan meliputi berbagai olahan seafood dan masakan Cina dengan porsi besar.

Harga menu bervariasi sesuai pilihan hidangan. Restoran ini berlokasi di Jalan Siliwangi No.191, Kejaksan, Kota Cirebon.