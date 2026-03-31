TOP 3 Restoran Sunda Lesehan Terbaik di Cirebon untuk Kuliner Bersama Teman Atau Keluarga

JawaPos.com - Menikmati hidangan khas Sunda dengan suasana lesehan yang nyaman tentu menjadi pilihan tepat saat berkumpul bersama keluarga di Cirebon.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah tiga rekomendasi restoran dengan konsep lesehan yang menawarkan menu lezat, harga terjangkau, dan lokasi strategis:

1. Lombok Idjo Cirebon Lombok Idjo Cirebon dikenal sebagai salah satu tempat makan lesehan terbaik yang menyajikan masakan khas Sunda. Menu andalannya meliputi ayam goreng kremes, sambal ijo pedas, dan aneka sayuran segar.

Harga makanan di sini cukup bersahabat, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp50.000 per porsi. Berlokasi di Jalan Tuparev Nomor 93, Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, restoran ini buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 21.30 WIB.

2. Saung Raos Cirebon Saung Raos menawarkan pengalaman bersantap dengan konsep saung lesehan yang nyaman, dikelilingi nuansa alam yang asri.

Menu yang disajikan antara lain nasi timbel lengkap dengan lauk pauk seperti ikan goreng, ayam bakar, tahu, tempe, serta sambal dan lalapan. Harga menu di Saung Raos berkisar antara Rp20.000 hingga Rp60.000.

Restoran ini terletak di Jalan Saleh Nomor 23, Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dan beroperasi dari pukul 10.00 hingga 20.00 WIB setiap harinya.

3. Rumah Makan Lesehan Saung Tepi Sawah Jaka Samudra Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi makan di tepi sawah dengan suasana pedesaan yang kental, Rumah Makan Lesehan Saung Tepi Sawah Jaka Samudra adalah pilihan yang tepat.

Menu andalannya mencakup berbagai olahan ikan seperti gurame bakar, nila goreng, serta aneka sayur seperti karedok dan sayur asem.