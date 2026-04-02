Masih Kurang Pedas? Ini Resep Sambal Matah Khas Bali yang Rasanya Gurih dan Dijamin Bakal Ketagihan

Resep Sambal Matah Khas Bali yang Pedasnya Bikin Ketagihan. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Sambal matah adalah salah satu kuliner khas Bali yang populer berkat rasa segar, gurih, dan pedasnya.
Berbeda dari sambal biasa yang dimasak, sambal matah terbuat dari bahan mentah yang diiris tipis, sehingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Sambal ini biasanya menjadi pelengkap hidangan seperti ikan bakar, ayam betutu, hingga nasi campur Bali. Selain cocok untuk menu tradisional, sambal matah juga enak dipadukan dengan hidangan modern, misalnya ayam goreng tepung atau seafood.
Bagi yang ingin mencoba membuat sambal matah khas Bali sendiri, ada resep anti gagal yang bisa diikuti, seperti yang dibagikan akun YouTube Devina Hermawan pada Senin (22/9). Berikut adalah bahan-bahan dan langkah-langkah membuat sambal matah khas Bali yang gurih dan lezat.
Bahan-bahan untuk membuat sambal matah khas Bali:
· 6 lembar daun jeruk dengan ukuran besar
· 1,5 sdt kaldu jamur atau kaldu ayam atau micin