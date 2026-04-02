Masih Kurang Pedas? Ini Resep Sambal Matah Khas Bali yang Rasanya Gurih dan Dijamin Bakal Ketagihan

Resep Sambal Matah Khas Bali yang Pedasnya Bikin Ketagihan. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Sambal matah adalah salah satu kuliner khas Bali yang populer berkat rasa segar, gurih, dan pedasnya.

Berbeda dari sambal biasa yang dimasak, sambal matah terbuat dari bahan mentah yang diiris tipis, sehingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Sambal ini biasanya menjadi pelengkap hidangan seperti ikan bakar, ayam betutu, hingga nasi campur Bali. Selain cocok untuk menu tradisional, sambal matah juga enak dipadukan dengan hidangan modern, misalnya ayam goreng tepung atau seafood.