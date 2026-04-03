6 Rekomendasi Jajanan Terlengkap di Cirebon, Wajib Kalian Kunjungi!

JawaPos.com - Kota Cirebon tak hanya dikenal dengan sejarah dan budayanya yang kaya, tetapi juga dengan kekayaan kuliner khas yang menggugah selera.

Dari jajanan tradisional hingga inovasi baru yang menggoda, Cirebon memiliki banyak tempat yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan camilan lezat.

Bagi Anda yang suka menikmati berbagai jajanan, dilansir dari berbagai sumber berikut adalah beberapa tempat di Cirebon yang bisa dianggap sebagai "surga jajanan" yang wajib Anda kunjungi.

Pasar Kanoman

Pasar Kanoman adalah tempat yang tepat untuk menemukan berbagai jajanan tradisional Cirebon. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai makanan kecil seperti kerupuk ikan, tahu gejrot, dan banyak lagi. Suasana pasar yang selalu ramai menambah pengalaman kuliner Anda.

Pasar ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 5 sore, jadi pastikan untuk datang lebih pagi agar bisa menikmati jajanan segar.

Cirebon Street Food

Bagi yang ingin mencicipi jajanan kekinian di Cirebon, Cirebon Street Food adalah pilihan yang tepat. Terletak di Jalan Pemuda, tempat ini menyajikan berbagai pilihan jajanan, mulai dari jajanan manis seperti es teler hingga camilan gurih seperti batagor.

Cirebon Street Food buka setiap hari dari sore hingga malam, sangat cocok untuk Anda yang ingin ngemil sambil bersantai.

Warung Jajanan Tepi Laut

Warung Jajanan Tepi Laut terletak di kawasan Pantai Kejawanan dan merupakan surga bagi pecinta seafood dan jajanan laut. Anda bisa mencicipi berbagai hidangan laut seperti kerang, ikan bakar, hingga udang yang disajikan dengan bumbu khas Cirebon.

Lokasinya yang berada di dekat pantai memberikan suasana yang nyaman dan segar, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menikmati jajanan sambil menikmati pemandangan laut. Warung ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 9 malam.