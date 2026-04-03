8 Rekomendasi Nasi Bebek Legendaris Paling Enak di Surabaya yang Wajib Kamu Coba!

JawaPos.com – Surabaya menyimpan kekayaan kuliner nasi bebek yang tak ada habisnya untuk dijelajahi, dan nasi bebek menjadi salah satu hidangan paling dicari warga lokal maupun wisatawan.

Dari kawasan Rungkut hingga Dinoyo, nasi bebek Surabaya hadir dalam berbagai gaya, mulai dari bumbu hitam pekat khas Madura hingga goreng kering berbalut rempah gurih.

Setiap warung nasi bebek di Surabaya punya keistimewaan tersendiri yang membuat pelanggannya selalu kembali lagi.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Traveloka pada Jumat (3/4), bahwa ada delapan rekomendasi tempat kuliner nasi bebek di Surabaya.

1. Bebek Goreng Palupi

Warung bebek ini sudah berdiri sejak 1996 dan menjadi salah satu ikon kuliner di kawasan Rungkut, Surabaya.

Ciri khasnya adalah bumbu kuning yang meresap sempurna hingga ke tulang, serta sambal merah pedas yang menggigit.

Daging bebeknya empuk, bebas bau amis, dan disajikan bersama lalapan segar serta nasi hangat. Bahkan tulang bebeknya pun diklaim cukup renyah untuk ikut disantap.

Alamatnya di Jl. Rungkut Asri Tengah No. 10, Rungkut, Surabaya Jam buka mulai Senin–Kamis & Sabtu–Minggu 10.00–22.00 WIB; Jumat 13.00–22.00 WIB