Mohammad Maulana Iqbal
03 April 2026, 13.39 WIB

6 Rekomendasi Nasi Pecel Paling Lezat di Madiun, Terkenal Sudah Jadi Legendaris!

rekomendasi tempat kuliner nasi pecel di Madiun../Freepik/ ikarahma

JawaPos.com – Kota Madiun menyimpan warisan kuliner yang kaya, dan nasi pecel menjadi hidangan paling ikonik yang telah menemani warga selama puluhan tahun.

Berbeda dari daerah lain, nasi pecel Madiun dikenal dengan bumbu kacang yang lebih gurih dan pedas, menjadikannya cita rasa tersendiri yang sulit dilupakan.

Dari warung tenda pinggir jalan hingga bangunan permanen bersejarah, nasi pecel Madiun hadir dalam berbagai wajah yang masing-masing punya keistimewaan unik.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Agenda Indonesia pada Jumat (3/4), bahwa ada enam rekomendasi tempat kuliner nasi pecel di Madiun.

1. Warung nasi pecel Yu Gembrot

Warung yang berdiri sejak 1942 ini merupakan salah satu ikon kuliner paling bersejarah di kotanya.

Awalnya dirintis oleh Mbah Sarinem, usaha ini kemudian diteruskan oleh sang anak yang dikenal dengan nama Yu Gembrot hingga menjadi nama besar.

Nasi pecel disajikan di atas pincuk daun pisang dengan sayuran seperti daun singkong, daun pepaya, kacang panjang, taoge, timun krai, dan kembang turi.

Bumbu kacangnya kental, tidak berminyak, dan tersedia dalam pilihan rasa pedas, sedang, serta tidak pedas, dengan harga mulai Rp9.000 hingga Rp15.000 per porsi tergantung lauk pilihan.

Warung ini buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 21.30 di Jl. Imam Bonjol No. 33, Kartoharjo, dan kini memiliki cabang pula di Jl. HOS Cokroaminoto.

