Nola Amalia Rosyada
03 April 2026, 18.29 WIB

Siomay Ayam Kotak, Gurih, Lembut, dan Anti Ribet

Potret siomay ayam kotak yang praktis tanpa dibentuk satu per satu. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@devinahermawan)


JawaPos.com - Kalau biasanya siomay identik dengan bentuk bulat atau dibungkus kulit, kali ini ada versi yang lebih praktis dan unik: Siomay Ayam Kotak. Sesuai namanya, siomay ini dibuat dalam loyang lalu dipotong kotak, jadi lebih simpel tanpa perlu repot membentuk satu per satu.

Dilansir dari @devinahermawan resep ini cocok banget buat kamu yang ingin bikin siomay dalam jumlah banyak, baik untuk konsumsi keluarga maupun ide jualan. Teksturnya lembut, padat, dan tetap juicy dengan rasa gurih yang meresap hingga ke dalam.

Bahan Adonan Siomay
300 gram paha ayam giling
120 ml air
2 sdt garam
1½ sdm gula pasir
1 sdt kaldu jamur
½ sdt merica
2 sdm saus tiram
2-3 siung bawang putih
1 batang daun bawang (iris)
150 gram kol (cincang)
2 sdm minyak
1 sdt minyak wijen
1 putih telur
75 gram tepung tapioka

Cara Membuat Siomay
1. Dalam wadah, campurkan ayam giling, air, garam, gula, kaldu jamur, merica, dan saus tiram. Aduk hingga adonan terasa lengket dan menyatu.
2. Tambahkan bawang putih, daun bawang, kol cincang, minyak, minyak wijen, putih telur, dan tapioka. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
3. Siapkan loyang atau wadah tahan panas, alasi dengan baking paper. Tuang adonan dan ratakan.
4. Kukus selama 20-25 menit hingga matang.
5. Angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu, lalu potong-potong berbentuk kotak.
6. Panaskan minyak, lalu goreng siomay hingga bagian luar kecokelatan dan sedikit crispy. Tiriskan.

Bahan Sambal Bawang Tauco
5 siung bawang putih
3 siung bawang merah
3 cabai rawit merah
3 cabai merah keriting
200 ml air
5 sdm saus sambal
2 sdm tauco manis
1 sdt cuka
2 sdm gula pasir
½ sdt kaldu jamur

Cara Membuat Sambal
1. Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah dengan sedikit air.
2. Tuang ke dalam wajan, masak hingga harum.
3. Tambahkan sisa air, saus sambal, tauco, cuka, gula, dan kaldu jamur.
4. Masak hingga mendidih dan sedikit mengental. Koreksi rasa sesuai selera.


Siomay ayam kotak ini punya tekstur lembut di dalam dengan lapisan luar yang sedikit crispy setelah digoreng. Rasa gurih dari ayam dan bumbu berpadu sempurna dengan sambal tauco yang pedas, manis, dan sedikit asam. Kombinasi ini bikin setiap gigitan terasa lengkap dan bikin ketagihan.

Gunakan ayam paha agar hasil lebih juicy dibanding dada. Aduk adonan sampai benar-benar lengket supaya tekstur siomay padat dan tidak hancur. Jangan skip proses kukus sebelum goreng, karena ini kunci kematangan bagian dalam.

Bentuk kotak bikin siomay ini terlihat beda dan lebih modern. Bisa dikemas dalam box, ditambah saus terpisah, jadi menu jualan yang menarik dan praktis.
Editor: Novia Tri Astuti
