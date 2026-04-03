9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

JawaPos.com – Nasi padang telah lama menjadi salah satu kuliner paling digemari warga Surabaya, dari kalangan mahasiswa hingga keluarga.

Cita rasa rempah yang kuat dan pilihan lauk yang melimpah membuat nasi padang di Surabaya selalu punya tempat istimewa di hati para penggemarnya.

Berbagai rumah makan nasi padang di Surabaya hadir dengan keunggulan masing-masing, mulai dari harga terjangkau hingga sajian yang otentik khas Minang.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan ACI pada Jumat (3/4), bahwa ada sembilan rekomendasi tempat kuliner nasi padang di Surabaya.

1. Padang Legenda

Rumah makan ini dikenal luas sebagai tempat makan nasi padang dengan cita rasa rempah khas Minang yang kuat dan otentik.

Menu andalannya meliputi rendang daging yang empuk, ayam goreng gurih, gulai kikil, dan sambal merah pedas yang menggugah selera.

Porsinya tergolong besar sehingga sangat cocok untuk mengisi perut setelah aktivitas panjang.

Tersedia dua lokasi yang bisa dikunjungi: di Jl. Kutai No. 53, Darmo, Wonokromo, dan di Jl. Dharmahusada No. 64, Mojo, Gubeng, keduanya buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 dengan harga mulai Rp25.000.