6 Tempat Kuliner Ramen Paling Enak di Surabaya: Murah Meriah tapi Rasa Mewah Pecinta Negeri Sakura

JawaPos.com – Ramen kini telah menjadi salah satu pilihan kuliner paling diminati di Surabaya, hadir dalam berbagai konsep dari otentik Jepang hingga adaptasi cita rasa lokal.

Dari kedai bergaya pasar ikan Tokyo hingga nuansa pedesaan Jepang yang tenang, setiap sudut kota menyimpan pilihan ramen kuliner Surabaya yang menarik untuk dijelajahi.

Banyak di antaranya sudah mengantongi sertifikat halal MUI sehingga bisa dinikmati tanpa kekhawatiran oleh semua kalangan.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Traveloka pada Minggu (5/4), berikut enam rekomendasi tempat kuliner ramen di Surabaya.

1. Nihonmaru Ramen

Kedai ramen yang berdiri sejak 2016 ini dimiliki dan dikelola langsung oleh Chef Kenji Wakabayashi, seorang juru masak asli Jepang yang memasak sendiri untuk pelanggannya.

Menu yang tersedia cukup beragam dengan pilihan kaldu shoyu, gekikara, dan miso, serta menu terlaris berupa Miso Rosto Chicken dan Rosto Beef di kisaran harga Rp30.000 per porsi.

Tersedia pula aneka cemilan pendamping seperti Takoyaki, Karaage, Tamago, dan Okonomiyaki yang bisa dipesan bersama ocha untuk melengkapi santapan.

Kedai ini memiliki dua cabang: di Jl. Sono Kembang No. 4–6, Embong Kaliasin, yang buka penuh pukul 12.00–21.00, dan di Jl. Adityawarman No. 22–24, Little Tokyo, dengan dua sesi buka pukul 12.00–16.00 dan 17.00–21.00 WIB.