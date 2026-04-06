Nola Amalia Rosyada
06 April 2026, 08.15 WIB

Chicken Katsu Egg Mayo: Perpaduan Crispy dan Creamy yang Simpel Dibuat di Rumah

Potret chicken katsu egg mayo crispy dan creamy dengan bahan mudah. (Sumber: instagram.com/@jennidish)

JawaPos.com - Olahan ayam selalu menjadi favorit banyak orang karena fleksibel dan mudah dikreasikan. Salah satu menu yang sedang banyak diminati adalah chicken katsu egg mayo, yaitu kombinasi ayam goreng tepung yang renyah dengan topping telur creamy yang gurih. 

 
Menu ini cocok disajikan sebagai lauk utama, bekal, hingga ide jualan karena rasanya yang familiar namun tetap menarik. Chicken katsu sendiri dikenal dengan teksturnya yang crispy di luar dan lembut di dalam.
 
Ketika dipadukan dengan egg mayo, sensasi rasanya menjadi lebih lengkap gurih, creamy, dan sedikit segar dari tambahan bahan pelengkap. Menariknya, resep ini bisa dibuat tanpa harus menggunakan banyak bahan rumit.

Dikutip dari @jennidish, chicken katsu egg mayo ini menawarkan rasa yang seimbang dengan proses yang sederhana. Bahkan, egg mayo-nya bisa disesuaikan menggunakan bahan alternatif agar tetap lebih ringan namun tetap lezat.

Bahan-Bahan
Adonan Basah:
1 butir telur
2 sdm tepung terigu
1 sdt paprika bubuk
Garam secukupnya
Merica secukupnya
1 sdt bubuk bawang putih

Adonan Kering:
Tepung panir secukupnya

Bahan Utama:
Fillet ayam secukupnya

Egg Mayo:
2 butir telur rebus
Timun secukupnya
Yoghurt atau mayones secukupnya
1 siung bawang putih cincang
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
Air lemon secukupnya
Paprika bubuk secukupnya

Cara Pembuatan
1. Siapkan Ayam
Potong fillet ayam sesuai selera, lalu bumbui dengan sedikit garam dan merica agar lebih meresap.
2. Buat Adonan Basah
Campurkan telur, tepung terigu, paprika bubuk, garam, merica, dan bubuk bawang putih. Aduk hingga menjadi adonan yang cukup kental.
3. Balur Ayam
Celupkan ayam ke dalam adonan basah, lalu balurkan ke tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
4. Goreng Ayam
Panaskan minyak, lalu goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna. Angkat dan tiriskan.
5. Membuat Egg Mayo
Haluskan telur rebus, lalu campurkan dengan potongan timun, yoghurt atau mayones, bawang putih cincang, garam, lada hitam, air lemon, dan paprika bubuk. Aduk hingga teksturnya creamy.
6. Penyajian
Potong chicken katsu sesuai selera, lalu sajikan dengan egg mayo di atasnya atau sebagai pelengkap.

Chicken katsu egg mayo merupakan menu sederhana yang memiliki rasa istimewa. Perpaduan ayam crispy dengan topping creamy membuat hidangan ini cocok untuk berbagai suasana, mulai dari makan siang hingga bekal praktis.

Selain mudah dibuat, menu ini juga bisa dikreasikan sesuai selera, seperti menambahkan sayuran atau mengganti komposisi saus agar lebih ringan. Bagi kamu yang ingin mencoba menu rumahan dengan rasa ala kafe, resep ini bisa menjadi pilihan yang tepat.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang praktis, kamu bisa menghadirkan hidangan lezat yang memanjakan lidah tanpa perlu repot.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Resep Chicken Katsu Nanban: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis Creamy ala Jepang - Image
Kuliner

Resep Chicken Katsu Nanban: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis Creamy ala Jepang

28 Januari 2026, 23.38 WIB

Resep Chicken Katsu ala Restoran Jepang, Cocok Jadi Lauk Andalan di Rumah - Image
Kuliner

Resep Chicken Katsu ala Restoran Jepang, Cocok Jadi Lauk Andalan di Rumah

06 Oktober 2025, 22.15 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

