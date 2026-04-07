Salad Telur Putih: Menu Sehat TResep salad telur putih tinggi protein dengan greek yogurt, cocok untuk diet sehat, camilan rendah kaloriinggi Protein yang Praktis dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Tren hidup sehat mendorong banyak orang untuk mulai memilih makanan yang lebih ringan namun tetap bergizi. Salah satu menu yang kini banyak diminati adalah salad telur putih, yaitu kombinasi bahan sederhana dengan kandungan protein tinggi dan kalori yang relatif rendah.

Menu ini cocok untuk kamu yang sedang menjalani diet, menjaga pola makan, atau sekadar ingin makan lebih sehat. Salad telur putih menawarkan rasa yang segar dan creamy, tanpa perlu tambahan bahan berlemak tinggi.

Dengan bahan utama telur putih yang kaya protein, dipadukan dengan sayuran dan greek yogurt, menu ini menjadi pilihan tepat untuk camilan sehat maupun menu makan ringan.

Dikutip dari @bakingrumahan, salad telur putih ini tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga fleksibel untuk dikreasikan sesuai selera. Semua bahan cukup dikukus lalu dicampurkan, sehingga prosesnya praktis dan minim minyak.

Bahan-Bahan

Telur putih (dikukus lalu dipotong kotak)

Jagung (dikukus dan dipipil)

Wortel (dikukus)

Edamame (dikukus)

Ubi (dikukus)

4 sdm greek yogurt

Lada hitam secukupnya

Garam secukupnya

Parsley secukupnya

Mustard (opsional)



Cara Pembuatan

1. Siapkan Bahan

Kukus semua bahan seperti telur putih, jagung, wortel, edamame, dan ubi hingga matang. Setelah itu, potong atau siapkan sesuai ukuran yang diinginkan.

2. Campurkan Bahan

Masukkan semua bahan yang telah dikukus ke dalam satu wadah besar.

3. Tambahkan Dressing

Tambahkan greek yogurt, garam, lada hitam, parsley, dan mustard (jika suka). Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Penyajian

Sajikan salad dalam keadaan segar. Bisa langsung dikonsumsi atau didinginkan terlebih dahulu agar rasanya lebih nikmat.



Salad telur putih merupakan pilihan menu sehat yang tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga kaya manfaat. Kandungan protein dari telur putih membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sementara sayuran memberikan serat dan nutrisi tambahan yang dibutuhkan tubuh.



Menu ini sangat cocok untuk kamu yang sedang menjalani diet, mencari camilan sehat, atau ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak. Selain itu, rasanya yang ringan dan segar membuatnya mudah dinikmati kapan saja, baik pagi, siang, maupun sore hari.



Dengan bahan sederhana dan cara pembuatan yang praktis, salad telur putih bisa menjadi solusi tepat untuk pola makan sehat sehari-hari.