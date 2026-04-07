11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

JawaPos.com – Gudeg adalah salah satu kuliner khas Yogyakarta yang kini bisa dinikmati dengan mudah di Surabaya, hadir dalam berbagai versi dari yang manis klasik hingga pedas dan pecel.

Dari warung sederhana berdinding tenda hingga depot yang sudah beroperasi sejak era 1970-an, gudeg Surabaya selalu punya daya tarik tersendiri sebagai kuliner lintas daerah yang digemari banyak kalangan.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari isian yang melimpah, wadah penyajian yang unik, hingga menu pendamping yang memperkaya pilihan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Jejak Piknik pada Selasa (7/4), berikut sebelas rekomendasi tempat kuliner gudeg di Surabaya.

1. Gudeg Bu Toegijo

Warung yang sudah beroperasi sejak era 1970-an ini menjadi salah satu pelopor gudeg legendaris yang tetap eksis hingga kini di Jl. Gubeng Kertajaya VI A No. 46, Kertajaya, Gubeng.

Cita rasanya memadukan gudeg gaya Solo dengan rempah-rempah khas Jawa Timur, menghasilkan perpaduan yang unik dan berbeda dari gudeg pada umumnya.

Selain gudeg, tersedia pula menu pecel khas Jawa Timur sebagai pilihan pendamping, dengan harga tidak lebih dari Rp25.000 per porsi.