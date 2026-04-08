Panas Banget? Coba 10 Rekomendasi Kuliner Es Dawet di Surabaya Ini Sebagai Pelipur Dahaga

JawaPos.com – Es dawet adalah minuman tradisional yang terus bertahan di tengah gempuran minuman modern, termasuk di kota Surabaya.

Kuliner satu ini hadir dalam berbagai varian rasa yang memanjakan lidah, dari yang klasik hingga yang berpadu dengan durian atau cincau.

Surabaya memiliki banyak penjual es dawet yang sudah lama eksis dan dikenal luas oleh warganya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Rabu (8/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat kuliner es dawet di Surabaya.

Baca Juga: 16 Spot Kuliner Chinese Food di Surabaya Terbaik dengan Rasa Otentik Tanpa Harus ke Luar Negeri

1. Es dawet kudus Cak Minto

Warung es dawet ini telah berdiri sejak 1996 dan berlokasi di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 5.

Meski tampilan warungnya sederhana, banyak pembeli rela antre demi mendapatkan segelas es dawet segar buatan Cak Minto.

Setiap gelasnya berisi dawet, santan, tape, susu, dan serutan es batu yang disiram gula jawa cair sebagai ciri khasnya.

Harganya sangat terjangkau, hanya Rp8.000 per gelas, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00.